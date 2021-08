Tina Cipollari è single, addio a Vincenzo Ferrara: spunta un tradimento

Tutto sembrava procedere a gonfie vele e, invece, c’è stato l’ennesimo colpo di scena: Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono lasciati di nuovo. Secondo indiscrezioni, la coppia era pronta a convolare a nozze e a pronunciare il fatidico e tanto atteso sì. Adesso la storia è finita in seguito all’ennesima crisi.

In realtà il loro era un legame logorato da tempo, ma hanno cercato di porre rimedio: prima grossa crisi poco prima della scorsa estate, poi una vacanza riparatoria e, infine, il ritorno insieme in pieno inverno. Ad annunciarlo sarebbe stata l’opinionista durante una delle prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne.

Questa volta sembra essere definitiva la scelta per una serie di ragioni. Ad oggi non c’è nessuna conferma da parte di entrambi, però le indiscrezioni e i rumors sostengono che Tina Cipollari abbia subito un tradimento da parte dell’ex compagno Vincenzo. Ferrara, proprietario della nota Osteria del porcellino di Firenze, starebbe frequentando un’altra persona.

Resta da capire da quanto tempo il ristoratore avrebbe iniziato questa nuova conoscenza e se c’entra un terzo incomodo in questa storia chiusa. Il rapporto tra Tina e Vincenzo era nato lontano dalle telecamere, nella primavera del 2018 successivamente alla fine del matrimonio tra l’opinionista di Maria De Filippi e Kikò Nalli.

In un primo momento i due avevano provato a tenere la loro storia lontano dai riflettori e dal gossip, visto che Ferrara non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo. Eppure i fan di Tina Cipollari si erano insospettiti notando le sue trasferte a Firenze. Si pensò, addirittura, che avesse una frequentazione segreta con Giorgio Manetti.

I continui spostamenti, invece, erano solo ed esclusivamente per Vincenzo. La notizia della fine della storia sta facendo scalpore: in molti ipotizzano che potremmo assistere a un ritorno di fiamma tra Tina e Kikò. D’altronde anche Ambra Lombardo, ex fidanzata di Nalli, ha confessato che lui nutre ancora dei sentimenti per la Vamp.