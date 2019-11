Tina Cipollari e quel sospetto sul suo compagno Vincenzo Ferrara

È conosciuta per essere l’opinionista più esplosiva della televisione italiana. Stiamo parlando di Tina Cipollari, presenza fissa e costante nella trasmissione “Uomini e Donne“, condotta da Maria De Filippi. Tina è insieme a Gianni Sperti, opinionista anch’esso, veterana del programma. E’ sempre al centro della scena soprattutto per le continue liti con la dama del trono over, Gemma Galgani.

Tra Gemma e Tina non scorre buon sangue, difatti le due non perdono occasione durante ogni puntata per litigare vivacemente e accusarsi a vicenda di falsità e di imitazione l’una dell’altra. La querelle ha ormai preso una piega goliardica tanto che il pubblico in studio ride divertito e il trono over vola con ascolti da prima serata.

Dal punto di vista personale, Tina è stata sposata con l’hair staylist Kikò Nalli, conosciuto proprio a “Uomini e Donne” e dal quale ha avuto tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca. Dopo la fine del matrimonio con Kikò, Tina appare oggi felice accanto a Vincenzo Ferrara noto imprenditore nel campo della ristorazione fiorentina.

La relazione procede a gonfie e vele, anche se, secondo fonti vicine all’opinionista, quest’ultima sarebbe attanagliata da un dubbio legato proprio al suo compagno. A svelarlo è stato il settimanale “Nuovo“, il quale ha lanciato la bomba, ovvero Tina penserebbe che ogni volta che va a Firenze per far visita al suo compagno sia sempre seguita dai paparazzi perchè è lui a chiamarli.

Secondo Tina l’intento di Vincenzo sarebbe quello di farsi pubblicità. Difatti ogni volta che la “vamp” (come viene soprannominata la Cipollari) si reca nel capoluogo toscano, viene seguita e bersagliata dai paparazzi. Il dubbio è lecito e l’unico modo per poterlo fugare sarebbe quello di parlarne direttamente con lui. Sicuramente se dovesse essere vera la cosa, Vincenzo lo farebbe esclusivamente per pubblicizzare il suo locale, dato che è molto noto a Firenze.