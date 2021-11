Tina Cipollari e Kikò Nalli ritorno di fiamma? Le loro repliche: "Può far molto male"

L’articolo uscito sul settimanale “Nuovo TV” che riportava la notizia di un’eventuale ritorno di fiamma tra Tina Cipollari e l’ex marito Kikò Nalli, sta facendo il giro del web. Fan in delirio per una reunion che in molti speravano, ma che sembrava essere sempre più lontana.

Fino a poche ore fa i diretti interessati non avevano rilasciato alcuna dichiarazione, scegliendo di rimanere in silenzio, ora invece hanno deciso di dire la loro e fare chiarezza una volta per tutte. A parlare per prima è l’effervescente opinionista di “Uomini e Donne” che attraverso il profilo Instagram mette un punto alla questione.

Tina Cipollari e Kikò Nalli replicano alla notizia di un loro riavvicinamento

“Leggo con grande stupore queste notizie che nelle ultime ore stanno spopolando sul web e su qualche giornalino. È tutto spudoratamente falso (…). Non lo incontro segretamente, ma condividiamo tutti i giorni del tempo per le esigenze e i bisogni dei nostri figli. Abbiamo un ottimo rapporto motivo per il quale non ci sono scadenze e giorni stabiliti da un giudice. (…) Ma attenzione perché con questo modo di fare subdolo e bugiardo, si può far molto male se qualcuno non ha le mie stesse certezze nella vita. Ogni tanto se qualcuno facesse un passo indietro e si vergognasse sarebbe una bellissima svolta per tante persone. Un abbraccio a tutti“.

I fan del dating show di Maria De Filippi sanno perfettamente quanto la Cipollari possa essere tagliente nei suoi interventi, eppure questa volta ha saputo usare tutto il self control che dimentica in camerino durante le registrazioni di “Uomini e Donne“. I complimenti per lei arrivano anche da Kikò Nalli che, in macchina verso la Svizzera, ha pubblicato a sua volta una Instagram Story per supportare la versione della sua ex moglie.

Kikò, dicevamo, si complimenta con Tina e conferma la sua versione dei fatti, aggiungendo soltanto che certe notizie date in maniera così leggera potrebbero ferire i sentimenti delle persone accanto ai diretti interessati. Molti i commenti di utenti che apprezzano la coesione di Tina e di Kikò per il bene dei loro figli.