Tina Cipollari e Kikò Nalli, incontro segreto: tra i due scocca di nuovo la scintilla, retroscena

“Kikò Nalli forse, in fondo in fondo, è ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie, Tina Cipollari“. Agosto 2021, l’estate era cocente e Ambra Lombardo, ex compagna di Kikò Nalli, aveva sganciato questa bomba altrettanto cocente. I due hanno avuto una storia d’amore durata qualche tempo e quando l’ex gieffina ha parlato di Nalli, lo ha fatto menzionando anche la Cipollari.

Kikò ha smentito subito le parole della sua ex, affermando non solo di non provare nulla per Tina, ma aggiungendo anche di essere impegnato. Il gossip si è spento così. A “Uomini e Donne” invece la Cipollari ha affermato di aver troncato la relazione con Vincenzo Ferrara, col quale si vociferava da tempo che ci potessero essere i fiori d’arancio. Ha inoltre aggiunto di essere impegnata.

Oggi, novembre 2021. Il gossip su Tina e Kikò è tornato prepotente. Il magazine NuovoTv ha parlato di un incontro segreto tra i due e di un retroscena interessante. Stando all’indiscrezione riportata, l’opinionista e l’hair styilist proverebbero ancora dei sentimenti l’uno verso l’altra. “Incontro segreto. E il tam tam dice: tra loro due c’è ancora sentimento“, questo quanto si apprende dalla rivista che ha addirittura dedicato la copertina alla notizia, con tanto di foto dei due ex coniugi.

Dopo la fine del loro matrimonio, Tina e Kikò hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto soprattutto per il bene dei loro tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. A quanto pare però, non ci sarebbero i figli dietro al riavvicinamento tra i due, ma un vero e proprio ritorno di fiamma. Che abbiano deciso di tenere nascosta questa cosa? E pensare che la Cipollari, dopo l’ennesimo scontro con Gemma, aveva chiesto a Maria De Filippi di poter presentare in trasmissione il suo nuovo compagno.

Al momento i diretti interessati tacciono e dopo la smentita di Nalli alle parole della Lombardo, circa 3 mesi fa, non vi sono più stati interventi. I due sembrano essere di nuovo vicini, anche se nulla vieta che questa vicinanza possa essere legata proprio ai figli. Insomma, non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.