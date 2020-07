Tina Cipollari e Kikò di nuovo insieme? Nalli esce allo scoperto e rivela la verità

Tina Cipollari ha archiviato la storia con Vincenzo Ferrara, il ristoratore romano che le aveva fatto perdere la testa e con il quale aveva iniziato una storia d’amore. Grazie al settimanale “DiPiù Tv” abbiamo appreso la notizia e subito un altro nome è stato accostato all’opinionista del programma di Maria De Filippi.

Il nome in questione non poteva che essere quello dell’ex marito, Kikò Nalli – conosciuto negli studi di “Uomini e Donne” agli albori del dating show della De Filippi – impegnato a sua volta con la bella modella e insegnante Ambra Lombardo. Molti i fan che hanno accolto con entusiasmo la notizia, ma ecco che l’ex marito esce allo scoperto e decide di raccontare esattamente come stanno le cose.

Kikò Nalli furente per il finto gossip sul ritorno di fiamma con Tina Cipollari

Imbufalito per un gossip che non ha fondamento, Nalli è un fiume in piena e si scaglia contro chi ha diffuso notizie false e senza fondamento: “Non avete nulla da scrivere massa di falsi insignificanti” dando dei “bugiardi” a tutti coloro che hanno divulgato un possibile ritorno di fiamma con la sua ex moglie, Tina Cipollari.

Questo sospetto è stato anche alimentato dall’assenza di Ambra Lombardo al fianco di Nalli, quindi presto sono state tirate le somme. A quanto pare, però, queste illazioni hanno infastidito Kikò e l’hair stylist non ha perso tempo per chiarire la situazione e zittire una volta per tutte il chiacchiericcio.

Al momento, né la Cipollari né la Lombardo hanno rilasciato dichiarazioni in merito, non si sa quindi a che punto sia la storia tra la modella siciliana e Nalli. Stesso discorso vale per Tina e Vincenzo che stanno attraversando un periodo complicato e di forte tensione, tanto che ormai la loro storia d’amore – durata 2 anni circa – sembra proprio aver imboccato una strada senza uscita.