Tina Cipollari e Gemma Galgani sono sempre al centro dell’attenzione, per essere protagoniste indiscusse di liti super trash a Uomini e Donne. L’opinionista non sopporta affatto la dama e non lo ha mai nascosto. Ogni occasione è buona per attaccarsi a vicenda e dirsene di tutti i colori. Tina non accetta i modi di fare di Gemma, ritiene che alla sua età voglia essere una ragazzina.

Le loro discussioni infuocatissime sono sotto gli occhi di tutti. Adesso però, uno scoop decisamente fortissimo, ha gettato un’ombra sul reale rapporto esistente tra le due donne. Nello specifico sembrerebbe che le due vadano d’accordo e ciò che vediamo in televisione è solo frutto di un copione realizzato ad hoc dagli autori della trasmissione, con l’intento di accalappiare ascolti.

Come se non bastasse, Tina e Gemma sarebbero spesso a cena insieme. A sganciare la bomba è stato l’esperto di gossip e cronaca rosa Alessandro Rosica, conosciuto sui social network come Investigatore Social. L’Investigatore Social ha assicurato che, stando ad alcune fonti attendibilissime, tutto sarebbe studiato a tavolino e la Galgani e la Cipollari andrebbero d’amore e d’accordo.

“Tina e Gemma, mi vergognerei al posto vostro. Siete due burattini! Ne abbiamo piene le scatole dei vostri giochini“, queste le parole di Rosica su Instagram. Dichiarazioni forti, che gettano un’ombra sulle dirette interessate e sulla trasmissione. Va però detto che nessun paparazzo ha mai beccato le due in compagnia. Inoltre, sia l’opinionista che la dama hanno sempre ammesso di detestarsi.

Chissà se le dirette interessate avranno voglia di replicare e ribadire ancora come stanno realmente le cose tra loro. In tanti hanno sempre ammesso che tutto ciò che accade in trasmissione è reale, nulla è costruito. Non resta che capire se la storia avrà un seguito oppure morirà così. Nel mentre la nuova stagione del talk show è iniziata e come sempre le protagoniste assolute sono Tina, Gemma e le loro liti super trash.