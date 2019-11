Tina Cipollari: "Cosa penso del mio ex marito e della fidanzata Ambra Lombardo"

Tina Cipollari è uno dei personaggi fissi del programma televisivo “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi. La storica opinionista del Trono Classico e del Trono Over incontrò l’ex marito, Kikò Nalli, proprio all’interno degli studi della trasmissione di Canale 5.

Dal loro lungo matrimonio, durato oltre tredici anni, sono nati tre figli maschi (Francesco, Gianluca e Mattias) e la coppia sembra aver mantenuto buoni rapporti anche dopo la separazione. Attualmente Tina è fidanzata con Vincenzo Ferrara, imprenditore nel campo della ristorazione, alla quale la vulcanica opinionista ha riservato dolci parole attraverso un’intervista pubblicata sul settimanale “Nuovo“.

“Mi sono innamorata prima della sua anima e poi del suo aspetto. Mi ha saputo conquistare col carattere e la personalità”. Da quanto riferito da Tina il detto “gli opposti si attraggono” sembra essere confermato, visto che Vincenzo ha una personalità opposto a quella dell’opinionista, come da lei stessa affermato: “Vincenzo è il mio contrario. È paziente e pacato, non litiga mai e difficilmente si arrabbia. Quando si trova di fronte a un problema, cerca di superarlo con la sua positività”.

Caratteristiche che hanno fatto innamorato la bella Tina e voltare definitivamente pagina dopo tredici anni di matrimonio con Kikò Nalli. Le nozze tra la coppia sono in programma, ma secondo la vamp più amata della televisione questo non è ancora il momento giusto, visto che non avrebbero il tempo per organizzare un matrimonio e Tina ha tre figli ancora minorenni, verso cui ha un grande senso di responsabilità.

L’ex marito, Kikò Nalli, è invece attualmente impegnato sentimentalmente con Ambra Lombardo, conosciuta all’interno della casa della sedicesima edizione del programma televisivo “Grande Fratello“. Le parole di Tina in merito sono molto positive e lasciano trasparire come i rapporti tra lei e l’ex marito siano buoni ed amichevoli, anche grazie all’amore per i figli: “Auguro a Kikò e Ambra tutta la serenità. E, se non dovesse funzionare, spero che lui si possa consolare subito”.