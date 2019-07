Tina Cipollari cede alla tentazione di usare FaceApp: il commento pungente di Gianni Sperti

Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara hanno postato una loro foto insieme modificata con FaceApp, l’applicazione che in questi giorni sta invadendo il web. In pratica l’app invecchierebbe i soggetti fotografati, proiettandoli in avanti nel tempo, così ecco comparire personaggi dello spettacolo con rughe e capelli bianchi.

Dopo Fedez e Chiara Ferragni, Amadeus e molti altri, anche la bionda opinionista di “Uomini e Donne” ha voluto mettersi in gioco pubblicando uno scatto insieme all’attuale compagno, il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, usando questa applicazione.

Eccoli, dunque, con rughe e barba bianca, ma sempre sorridenti e felici a dimostrazione che la loro storia d’amore continua a gonfie vele. Di fianco all’immagine, sono già molti i commenti: i fan, infatti, divertiti hanno dato il via ad una catena di messaggi, alcuni dei quali non faranno di certo piacere alla bella opinionista, come questo ad esempio: “Sembri Gemma“, ha fatto notare un coraggioso utente che, al momento, non ha ancora ricevuto risposta che, semmai arriverà, non sarà sicuramente all’acqua di rose.

Tina Cipollari e il commento del collega opinionista Gianni Sperti

Ma tra tutti quelli ricevuti, ne spicca uno in particolare che ha raccolto al momento più di 2.000 like e l’autore altri non è che Gianni Sperti, il collega opinionista che a settembre rivedremo insieme a Tina negli studi di Uomini e Donne. Sperti, attualmente in India per una vacanza rilassante, non ha resistito alla tentazione di commentare lo scatto della sua amica: “Finalmente ti sei fatta un selfie reale senza filtri”.

Facile immaginare la Cipollari come avrà reagito leggendo queste parole, anche se per il momento non ha voluto inviare nessuna risposta, probabilmente starà affilando le armi per preparare il colpo di grazia. La grande amicizia che lega i due si nota anche da queste cose, sono famosi infatti i loro siparietti durante la trasmissione su Canale 5, quando non perdono occasione per dirsene di tutti i colori. Proprio in quei momenti si nota tutta la loro amichevole sintonia.