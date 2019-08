Tina Cipollari attacca duramente Er Faina e lo chiama "Er maiale"

La partecipazione di Damiano Coccia, conosciuto sul web con il nome “Er Faina“, non viene vista di buon occhio da parte dei fan di Temptation Island Vip, reality show in onda dal prossimo settembre su Canale 5. Per tutto il corso della sua carriera da youtuber infatti ha sempre attaccato molti format televisivi.

Per questo motivo, in molti ritengono che sia stato coerente con sé stesso accettando di partecipare a Temptation Island Vip insieme alla sua fidanzata Sharon. Uno dei primi ad attaccarlo è stato Francesco Chiofalo, in arte Lenticchio, dichiara sul suo profilo Instagram che Er Faina venderebbe addirittura la madre per apparire in televisione o avere successo sui social.

Il nuovo attacco nei confronti di Er Faina

In queste ore si aggiunge Tina Cipollari, la vamp bionda conosciuta per essere l’opinionista del dating show Uomini e Donne, trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. L’astio tra i due non nasce oggi, poiché già in passato Er Faina aveva attaccato i comportamenti avuti da Tina su un video pubblicato sui social.

Il primo battibecco, come riporta “Trendit“, è avvenuto durante il trono di Gianmarco Valenza: “Sono 15 anni che se la sorbimo, c’ha sfracassato i cog**oni. Come gli dici una parola fuori posto si irrita. Gianmarco ti ha detto “gallina”, ti ha fatto pure un complimento. Pari un Fiat Doblò nuovo, ti manca solo la targa. C’hai il c*lo talmente grosso che tocca prende lo scarabeo per farti il giro intorno. Tutti a batte le mani a ‘sto sgorbio de Tina”.

Tina Cipollari qualche giorno dopo all’annuncio della partecipazione di Er Faina a Temptation Island Vip, ha deciso di pubblicare nelle sue storie un fotomontaggio che ritrae un maiale, con la testa dello youtuber, con sopra scritto “Er Maiale“. Non va escluso che il romano possa rispondere a queste offese, seppure gli autori impongono ai protagonisti di T.I all’assenza dai social.