Tiberio Timperi, lo struggente addio in diretta Tv: "Ci ha lasciato.."

Tiberio Tiberi non ha voluto nascondere il suo dolore per un grave lutto che lo ha fortemente provato. Il giornalista e conduttore di Rai 1 è apparso visibilmente commosso, sin dall’apertura della puntatadi Unomattina in Famiglia, dove è affiancato dalle colleghe Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Tiberi ha rivelato ai telespettatori la grave perdita che ha colpito il programma mattutino delo weekend, dopo aver raggiunto il centro dello studio, ricordando una persona molto cara scomparsa prematuramente.

Le toccanti parole di Tiberio Timperi

Il giornalista che a stento è riuscito a trattenere le lacrime, ha dichiarato: “E’ un inizio un po’ particolare quello di oggi” ha premesso Tiberio Timperi, spiegando poi: “La copertina di questa puntata vogliamo dedicarla ad un nostro amico, autore e collaboratore di questo programma, Corrado Gerardi, che ci ha lasciati pochi giorni fa…”.Il riferimento è a Corrado Gerardi, un collaboratore perfetto, buono, leale, cloto, cordiale, sempre fiducioso che, da grande guerriero, ha combattuto contro un brutto male al quale, purtroppo, si è arreso, nonostante non fosse stanco del mondo e della vita. “A lui eravamo legati da grande affetto”, ha spiegato Timperi con gli occhi lucidi, come quelli di Setta e Muccitelli.

“Il ricordo da parte di tutti noi e di Angelo Mellone, direttore della nostra rete” ha concluso il giornalista e conduttore. La parola è successivamente passata al vice direttore di RaiUno, Angelo Mellone, che ha dichiarato, commosso: “Corrado era lontanissimo dal raggiungere l’età della pensione. Qui a Unomattina in famiglia non ha lasciato un buco, ha lasciato una vera e propria voragine”.

Mellone ha ricordato ai telespettatori l’importanza degli autori e di tutti quelli che lavorano dietro le quinte di un programma affinché tutto vada nel migliore dei modi:“La televisione non è solo quello che va in onda”, ha dichiarato, andando a colpire dritto al cuore dei telespettatori, prima che il programma prendesse il via con uno spettatore in più. Un angelo collegato dal Paradiso.