Tiberio Timperi, è finita in tragedia: "Ci ha lasciati..". L’addio è struggente

Tiberio Timperi è una delle personalità più note della tv italiana. Si tratta di uno dei giornalisti e conduttori televisivi più seguiti soprattutto tra gli anni ’90 e 2000. In questo periodo di tempo Timperi, questo grazie alla sua bravura e al suo saper fare, è entrato nel cuore di tutti gli italiani. Tiberio ha condotto importanti programmi televisivi tra i quali “Unomattina” e “Mezzogiorno in famiglia”. Il conduttore è anche molto vicino alle questioni pubbliche.

Da giornalista ha seguito l’evolversi della pandemia di Covid-19, che in questi ultimi due anni ha sconvolto le nostre vite. A causa del suo pensiero sulle regole anti Covid è stato massacrato di critiche da parte della pubblica opinione, questo perchè Timperi sosteneva che le regole non fossero poi pienamente rispettate da tutti. Ma non tutti sanno che Timperi ha subito un grave lutto, vediamo che cosa è successo.

Il tremendo addio

Come già detto Timperi ha condotto “Uno mattina in famiglia” assieme a Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Nel corso di una delle puntate della trasmissione Timperi annunciò la scomparsa di una persona a lui molto cara, un lutto che lo ha segnato profondamente e per il quale ancora soffre moltissimo.

“È un inizio un po’ particolare quello di oggi. La copertina di questa puntata vogliamo dedicarla ad un nostro amico, autore e collaboratore di questo programma, Corrado Gerardi, che ci ha lasciati pochi giorni fa… A lui eravamo legati da grande affetto” – così ha dichiarato Timperi all’inizio di una puntata.

I fan sono rimasti sconvolti da questa notizia. Non è la prima volta che un operatore televisivo perde la vita, queste notizie sconvolgono sempre non solo i conduttori televisivi ma anche il pubblico a casa. “Corrado ha combattuto con coraggio contro un brutto male. Non era stanco del mondo e della vita, nonostante la sua battaglia. Il ricordo da parte di tutti noi e di Angelo Mellone, direttore della nostra rete” – questo in conclusione il pensiero di Timperi nei confronti del collega scomparso.