The Voice Senior: la finalista Claudia Arvati morta a 62 anni

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di una delle sue voci. È infatti venuta a mancare a soli 62 anni la cantante Claudia Arvati, nota al grande pubblico per essere stata una finalista nella seconda edizione di “The Voice of Italy Senior“, la cui puntata finale andò in onda il 21 gennaio 2022.

La cantante era nata il 14 novembre del 1960 a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova. Nella sua longeva carriera, prima di approdare lo scorso anno a “The Voice Senior”, era stata corista di alcuni dei più grandi artisti italiani, come Giorgio Baglioni, Gianni Morandi, Renato Zero, Fiorella Mannoia, Giorgia e Andrea Bocelli.

È stato proprio Baglioni il primo ad annunciare la notizia della scomparsa di Claudia, scrivendo su Twitter: “Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi“, seguito poi dai tributi dedicati a lei da molti altri vip. Antonella Clerici ha commentato: “Ciao Claudia troppo presto…. canterai anche lassù“, mentre Tosca ha scritto: “Dolore…. Senza parole… riposa in pace guerriera“.

Toccante il tributo di Fiorella Mannoia, amica di lunga data della Arvati: “Eravamo giovani, compagne di musica e di giochi. La voglio ricordare così con quel sorriso e quell’allegria contagiosa. Buon viaggio Claudia“. Gigi D’Alessio, che l’aveva scelta per la sua squadra nell’ultima edizione del talent, ha scritto: “Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia“.

Oltre ad essere stata corista centinaia di tour ed album, aveva anche partecipato quattro volte al Festival di Sanremo ed a trasmissioni come “Amici”, “Furore” e “La Corrida”. Questa estate, Claudia aveva raccontato sui social la sua battaglia contro la malattia. “Mi chiamo Claudia e sto per operarmi,” aveva scritto. “Magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga. Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo stron**tto che mi zompetta dentro“.