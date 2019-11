"The Sun”: Justin Timberlake avrebbe tradito la moglie Jessica Biel

Dopo la diffusione di una serie di immagini che ritraggono Justin Timberlake in compagnia di Alisha Wainwright, in rete in molti si sono posti il dubbio se l’interprete di Can’t stop the feeling non tradisca la moglie Jessica Biel. Entrambi protagonisti del film “Palmer” diretto da Fisher Stevens, i presunti amanti sono stati immortalati dai paparazzi in atteggiamenti forse non compromettenti, ma quantomeno equivoci.

In un momento di pausa delle riprese del film, i due sono stati fotografati mentre bevevano in un bar di New Orleans. A far gridare allo scandalo, sono gli scatti che ritraggono la donna che accarezza il ginocchio del cantante, oltre al momento in cui le mani di entrambi si incontrano quasi a lasciare intendere che ci sia del feeling. Le prove di quanto avvenuto è stato prontamente rilanciato dal The Sun, dando vita ad un presunto scoop che ha messo in allarme i numerosi fan del 38enne ex di Britney Spears e Cameron Diaz.

Considerato un artista poliedrico di primo livello, Justin Timberlake dal 2012 è sposato con l’attrice che da giovanissima ha recitato in Settimo Cielo, celebre serie tv statunitense andata in onda a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. Il terremoto che ne è scaturito ha lasciato increduli un po’ tutti. Considerati al pari di due anime gemelle che continuano a ribadirsi pubblicamente il loro amore, chi conosce la coppia di artisti non crede in nessun caso al tradimento, un ipotesi che non si addice a quella che è la loro storia d’amore e ad un matrimonio da favola che è stato celebrato in Puglia.

A smentire che tra i colleghi ci possa essere del tenero, troveremmo in primo luogo le immagini. A parte la presunta carezza, i paparazzi non avrebbero rivelato nulla di più scabroso: in altre parole niente baci, effusioni o altri atteggiamenti affettuosi che possano far pensare che tra i due sia sbocciato qualcosa di più di una sincera amicizia.

A zittire le malelingue si è aggiunto anche una portavoce della Wainwright, il quale ha fatto presente che tra i due non ci sarebbe nulla a livello sentimentale, precisando altresì che negli scatti sono presenti anche altri membri del cast, e che quanto visto sarebbe solo un gesto innocente privo di un secondo fine.