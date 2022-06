The Kolors, grave incidente d’auto: i primi aggiornamenti

Ascolta questo articolo

In questi giorni non si sta facendo altro che parlare dei prossimi eventi estivi che in diverse località italiane partiranno a breve. In alcune zone si è già cominiciato mentre altre località si stanno ancora preparando: tra gli eventi che numerosi comuni hanno organizzato ci sono i concerti, che molto spesso vedono di scena personalità famose. Si pensi ad esempio a quanto sta accadendo in questi giorni in Puglia, dove sta per cominciare il Radionorba Battiti Live Tour 2022.

Si tratta di eventi e spettacoli che tornano dopo due anni di pandemia, questo in quanto fino a poco tempo fa erano in vigore pesantissime restrizioni alle libertà personali che non consentivano di organizzare grandi eventi anche all’aperto. Adesso finalmente si torna alla normalità. In queste ore però una notizia ha preoccupato i fan della band musicale dei The Kolors, vediamo di cosa si tratta e che cosa è successo a costoro. Fan in apprensione.

Incidente con l’auto

In Italia soprattutto i giovanissimi conosceranno la band dei The Kolors, composta dal cantante di Amici, Stash, e da Daniele e Alex. In queste settimane i tre sono impegnati in un tour che gli sta portando in giro per tutta la Penisola: i fan sono al settimo cielo, ma purtroppo non tutto è andato come previsto.

Nelle scorse ore la band si è esibita a Venafro, piccolo comune in provincia di Isernia, in Molise, ma prima di arrivare all’evento la band è stata vittima di un brutto incidente in auto. Lo dimostrano le foto e i post pubblicati dalla stessa band, che ha lanciato anche un avviso ai fan per informare di quanto accaduto.

“Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!” – questo il post di Stash dei The Kolors, che quindi hanno effettuato tranquillamente il concerto previsto, anche se con un pò di ritardo dovuto al sinistro stradale.