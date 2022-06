TG5, arrestata la famosa giornalista Mediaset: il motivo è sorprendente

Ascolta questo articolo

Una notizia davvero sconvolgente, quella che riguarda un volto noto della Mediaset. Si tratta di una giornalista del Tg5, finita in manette. In molti la ricorderanno per aver esibito, in diretta tv , i suoi capelli blu.

Proprio nel corso del tg, in cui avrebbe dovuto parlare di borsa, la giornalista arrestata si presentò con una chioma da fata turchina che fece montare su tutte le furie l’allora direttore Mentana. Da quel momento per lei si chiuse il lavoro in tv.

L’accaduto

La giornalista di cui vi parlo è Tiziana Rosati, ora in pensione, che è finita nuovamente sulle pagine di cronaca per un fatto gravissimo.Questa volta l’episodio dei capelli blu, che tanto fece scalpore nel 1998, non c’entra nulla e su di lei pende un’accusa pesantissima, tanto da stare ai domiciliari. La professionista è accusata di aver organizzato un raid incendiario ai danni di una inquilina 73enne consigliera di condominio.

La Rosati, secondo quanto riferito da Antonio Rossitto per il quotidiano La Verità, avrebbe dato fuoco all’auto di una vicina come ripicca per un’assemblea di condominio finita male. I fatti si sarebbero consumati a Milano, in viale Friuli, all’alba e lo scenario, già di per sè forte, è aggravato dal fatto che, prima di appiccare il fuoco all’auto parcheggiata, la giornalista ha incendiato la finestra di una seconda vicina di casa, al piano terra.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è stata scongiurata una possibile tragedia, dato che le fiamme hanno iniziato ad avvolgere un tubo del gas. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, la Rosati ha negato tutto anche se a smascherarla c’erano delle piccole bruciature sul braccio, il polpaccio ustionato, delle immagini delle telecamere e il ritrovamento nel suo box ed in casa di una tanica di cherosene, scatola di cubetti accendifuoco da grigliatore della domenica, farmaci e garze per le ustioni.