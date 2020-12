Testamento Maradona: esclusa l’ex moglie Claudia Villafane e le due figlie

Nonostante abbia avuto numerose compagne, Diego Armando Maradona ha avuto un’unica moglie, che è stata anche la sua fidanzata storica: si tratta di Claudia Villafane, imprenditrice e produttrice, con cui è stato sposato per quasi vent’anni e che gli ha dato due figlie, Dalma e Giannina, rimaste a lungo le uniche due eredi legittime. Il paradosso è che a quanto pare sono proprio queste tre donne “ufficiali” della vita del Pibe de Oro a essere state tagliate fuori dall’asse ereditario.

Questo per disposizioni scritte rilasciate dallo stesso Maradona nel suo testamento. A riportare la notizia è stato il Clarin, popolare e affidabile testata argentina che ha spiegato come il campione del Napoli avrebbe modificato le sue ultime volontà nel corso del suo soggiorno a Dubai, nel 2016. Se dovesse essere confermata, questa decisione avrebbe dell’incredibile.

L’ex moglie Claudia e le figlie Dalma e Giannina escluse dall’eredità

Tanto più che sta per cominciare la guerra per la spartizione del patrimonio milionario dell’ex calciatore e allenatore. Il fatto che il testamento sarebbe stato modificato proprio nel 2016, del resto, non è un caso: esattamente l’anno prima, infatti, erano sorti grandi problemi legali tra Maradona e la sua ex moglie.

Diego, infatti, aveva scoperto l’esistenza di un buco da sei milioni di dollari nel suo patrimonio, nonché la sparizione di diversi costosissimi cimeli (ben 458) collezionati nel corso della lunga e ricca carriera. Proprio per questo motivo, Maradona fece causa all’ex moglie, che all’epoca era anche la sua tutrice legale. Tale causa si è poi trascinata negli ultimi anni, senza approdare a nulla.

E a quanto pare è anche uno dei motivi per cui Claudia, Dalma e Giannina non sono state vicine al loro ex marito e padre mentre questi veniva operato e poi lasciato solo durante una convalescenza lunga e difficile, che si è conclusa con una morte improvvisa e misteriosa, sulla quale attualmente indaga la magistratura argentina.