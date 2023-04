Termina la storia d’amore tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta

Come un fulmine a ciel sereno, Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta hanno annunciato con un post condiviso su Instagram di aver preso strade diverse. La loro storia d’amore, tanto discussa soprattutto nei salottini televisivi a causa della differenza d’età, è durata quasi dieci anni.

“Simone ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia” si legge in questo post, ove poi viene sottolineato come il loro amore è stato spesso messo alla berlina a causa dei pregiudizi della gente, ma l’onorevole rivela di essere felice nell’aver riuscito ad abbattere i più critici.

Nonostante la rottura, Stefania Pezzopane non nasconde che ha vissuto insieme a Simone degli anni bellissimi, formati da scoperta reciproca, di complicità e anche di contaminazione di due mondi totalmente diversi. Difatti il suo ex fidanzato è stato uno spogliarellista e modello, mentre molto prima ha lavorato anche come muratore.

“Abbiamo vissuto la nostra storia d’amore sempre con desiderio, coraggio, senza ipocrisie” ha continuato in questo post l’onorevole per poi aggiungere di come sia nata questa scelta di chiudere la loro relazione: “E anche in questa decisione vogliamo essere leali, arditi, restituendo l’uno all’altra ogni spazio di libertà e di autonomia. Per dedicarci alla cura di noi stessi, alle nostre singole vite, alle nostre attività, ai nostri figli, alle nostre famiglie, a quanto riterremo giusto per ciascuno di noi. Mentre vi scriviamo siamo commossi ed emozionati, ma decisi. A chi ci ha voluto bene, seguiti, coccolati, diciamo grazie”.

Nella parte finale decide quindi di ringraziare tutte le persone che hanno mostrato un forte attaccamento alla loro coppia in questi nove anni di relazione, sottolineando comunque che tra lei e Simone ci sia ancora molta amicizia e rispetto.