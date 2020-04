Teresanna Pugliese rivela chi potrebbe essere il vincitore del GF Vip

L’ex corteggiatrice e tronista Teresanna Pugliese è stata una delle concorrenti della quarta edizione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip”, condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Teresanna è stata eliminata, insieme a Licia Nunez ed Antonio Zequila, nel corso della semifinale andata in onda mercoledì 1 aprile 2020.

La giovane napoletana è infatti andata al televoto contro Paolo Ciavarro ed Andrea Denver, che hanno avuto la meglio. Attraverso una diretta sul suo profilo Instagram personale, Teresanna ha rivelato il suo pensiero su alcuni concorrenti. Ha ribadito come non abbia capito la personalità di alcuni protagonisti del programma televisivo.

Tra tutti Andrea Denver, che inizialmente credeva fosse suo amico, ma in realtà le diceva cose che non combaciavano con quello che poi faceva ed il suo atteggiamento era in grado di indurla in inganno. Queste le sue parole: “Era un gioco e lui ha saputo giocare. Denver aizzava Sossio? Si, lo so e l’ho scoperto”.

La partenopea ha sottolineato come sia riuscita ad instaurare un rapporto di vera amicizia soprattutto con Patrick Ray Pugliese, finalista del reality show e con Licia Nunez, persone di cui ha espresso grandi parole di stima ed affetto. Teresanna ha rivelato come verrà organizzata la festa finale del reality show con tutti gli altri Vip presenti. I concorrenti non si troveranno infatti in studio ma ognuno farà una diretta ognuno da casa sua e ci sarà un collegamento con tutti.

L’ex fidanzata di Francesco Monte ha infine espresso il suo pronostico circa un possibile vincitore del reality show: Paolo Ciavarro che a suo avviso è sempre stato un po’ spento o Antonella Elia che ha definito una “mina vagante”. Anche se lei avrebbe voluto vedere vincitori Licia Nunez o Antonio Zequila, un uomo a suo avviso molto generoso e positivo.