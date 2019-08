Teresa Langella svela i suoi progetti futuri: "Mi piacerebbe prendere parte ad Amici o X Factor"

Teresa Langella si è fatta conoscere al grande pubblico per essere stata una delle troniste di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Prima però fece parte della trasmissione come corteggiatrice di Leonardo Greco e Andrea Angelini, oltre ad aver avuto un ruolo da tentatrice a Temptation Island.

L’ex tronista non ha mai nascosto la sua passione per la musica, pubblicando in questi anni alcuni singoli come “Ibiza & Formentera” insieme a La Nueva Escuela, “Controcorrente”; “Non mi importa niente”; “Trattarmi male”; e un altro featuring, con il neomelodico Luca De Vivo, nella canzone “Amami così”.

Il futuro professionale di Teresa Langella

Intervistata dal settimanale “Di Più Tv“, rivista diretta da Osvaldo Orlandini, la ragazza rivela di volere dire la sua nel panorama musicale. Il suo grande desiderio, come ha sempre detto, è quello di poter partecipare al Festival di Sanremo. Tuttavia, nelle ultime dichiarazioni, ammette che parteciperebbe anche ad altri talent show. Negli scorsi anni, soprattutto durante la partecipazione di Maria De Filippi a Sanremo, si era mormorato di una presenza come concorrente nella kermesse italiana.

In questa chiacchierata al giornale dichiara: “Mi rendo conto che ho ancora tanta strada da fare e non nego che mi piacerebbe prendere parte ad Amici o a X Factor. Non mi pongo limiti. Mi immagino persino sul palco del Festival di Sanremo. Non dimenticherò mai come il pubblico, alla mia prima esibizione a 11 anni durante un concorso di bellezza per bambini, rimase esterrefatto. E da allora non l’ho più lasciato”.

I sogni nel cassetto non si fermano comunque a quelli professionali. Infatti, sempre nella stessa intervista, sostiene di essere pronta a diventare moglie del suo fidanzato Andrea Dal Corso e mamma: “Mi sostiene molto in ogni mio obiettivo, è un uomo di altri tempi. Sono fortunata, sto vivendo un sogno”.