Teresa Cilia risponde a U&D, la Marzano commenta: "Diffide? Questo deve far riflettere"

Tutto è nato da Mario Serpa che ha replicato a un commento di Raffaella Mennoia. L’autrice di Uomini e Donne ha spiegato la motivazione della conclusione del ruolo di opinionista di Serpa scrivendo che in realtà è stato proprio lui stesso a non voler più andare in trasmissione. L’ex tronista infastidito dalle affermazioni della Mennoia, ha iniziato a svelare alcuni altarini che si celavano dietro il programma, motivi reali che l’hanno spinto ad abbandonare il dating show.

Da questo piccolo appunto, è esplosa un’accesa lite tra i due che ha visto l’intervento della redazione per calmare le acque. In questa bagarre, ha preso parola anche Teresa Cilia che si è scagliata duramente contro gli autori di Uomini e Donne. Pochi minuti dopo, la redazione ha pubblicato un post in cui ha minacciato di querele e diffide contro chi parla in maniera spropositata del dating show di Canale 5. Tale comunicato è stato approvato e firmato da Maria De Filippi. Sarà stato davvero così? Molti, tra cui anche Deianira Marzano, non hanno creduto al fatto che non sia stata la padrona di casa del programma a scrivere quel post e che in realtà l’autrice sia stata proprio la Mennoia.

Teresa Cilia si scaglia contro un’autrice di U&D

Teresa Cilia ha attaccato un’autrice di Uomini e Donne, svelando che il vero motivo per il quale ha deciso di non presentarsi più in trasmissione: “Ho intrapreso la strada dei sentimenti e l’ho conclusa quando si parlava di altro“. L’ex tronista siciliana ha poi aggiunto che le infastidiscono le prese di potere e di non essere assolutamente invidiosa di persone che vivono di minacce.

La Cilia ha concluso il suo intervento su Instagram dichiarando che minacciare di querelare le persone pubblicamente è una cosa orrenda che fanno solo le persone che hanno paura di parlare faccia a faccia. Che l’ex tronista ce l’abbia ancora con Raffaella Mennoia? A quanto pare sembrerebbe proprio di sì, visto che tra le due è ormai guerra aperta. Anche Deianira Marzano si è scagliata contro l’ex postina di C’è posta per te, accusandola di aver creato quest’enorme polemica, della quale la stessa De Filippi sembra del tutto ignara.

La Marzano dice la sua sulla polemica della diffida da parte di U&D

Deianira Marzano ha detto la sua sulla querelle tra Teresa Cilia e Raffella Mennoia: “Vi deve far molto riflettere che un personaggio pubblico quando viene attaccato, parla subito di diffide. Questo perché vuole impedire che determinate cose vengano alla luce del sole“.

Inoltre, l’influencer partenopea non ha risparmiato i commenti sulla faccenda del post pubblicato dal profilo della redazione, dicendo che non crede che una donna intelligente e acculturata come Maria scriva in maniera così sgrammaticata e senza logica.