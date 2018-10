Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, in crisi o solo visibilità? Lei: “Falso, ho una dignità”

Salvatore e Teresa tornano a far discutere nonostante siano stati una delle coppie più amate del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Dopo l’annuncio di una forte crisi da parte di Teresa, tanto che lo stesso Salvatore sembrava aver abbandonato definitivamente la loro abitazione, oggi le cose paiono essere ben diverse.

Nei giorni scorsi infatti moltissimi fan di Uomini e Donne lo avrebbero avvistati assieme in un centro commerciale di Ragusa tanto che starebbe infatti girando l’indiscrezione che i due sarebbero tornati insieme. Fin qui nulla di male se non fosse per il fatto che la coppia è stata letteralmente sommersa dalle critiche di chi li taccia di aver architettato tutto solamente per visibilità.

Teresa, offesa da tali accuse, ha deciso di dire la sua in un post su Instagram Stories dove, furiosa, è insorta contro queste assurde insinuazioni. “Business ma di cosa?. Ci tenevo a precisare che l’unico errore che ho commesso è farvi capire che qualcosa non andava” ha tuonato la ragazza siciliana. All’epoca infatti Teresa scrisse solamente la parola “game over” senza soffermarsi più di tanto in spiegazioni.

“Sono una ragazza semplice non ho mai posato per nessuna rivista, non mi sono rifatta nulla e soprattutto ho una dignità! Mi spiace per certe persone che pensano male, ma ricordate che non siamo tutti uguali e che Roma non fu costruita in un giorno. Quindi calma ci vuole tempo. Non sono più una ragazzina! E ricordate che il mio futuro sarà ben altro come qualsiasi altra persona al mondo “ ha fatto sapere la Cilia.

Di certo però i due non sono immuni all’esposizione mediatica visto che oltre ad aver partecipato a Uomini e Donne, Teresa e Salvatore hanno anche deciso di partire alla volta della Sardegna per consolidare il loro amore a Temptation Island. Il matrimonio tra i due arrivò il 15 settembre 2016, dopo circa due anni d’amore e fino ad oggi sembravano una coppia felice ed affiatata.

Entrambi hanno vissuto le tappe più importanti davanti all’occhio vigile delle telecamere, infatti la proposta di matrimonio fu fatta nel parterre di Uomini e Donne davanti a Maria De Filippi mentre le nozze sono state celebrate in diretta televisiva a Pomeriggio 5 e Barbara D’Urso. Mancava forse una crisi di coppia? Chissà.