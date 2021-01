Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti, ha sconfitto il tumore: la sua storia affidata a Instagram

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, e la compagna Francesca Valiani hanno vissuto mesi di paura e di angoscia al fianco della loro figlia 23enne Teresa Cherubini che, il 3 luglio 2020, ha ricevuto una diagnosi fortissima: quella di essere stata colpita da un linfoma di Hodgkin; un tumore del sistema linfatico.

La malattia è stata vissuta dalla famiglia con il massimo riserbo e in silenzio, fino alla felicità e al sospiro di sollievo, dopo che tutto si è risolto per il meglio, guarendo dalla neoplasia.

La storia di Teresa su Instagram

Teresa Cherubini ha scelto i social, Instagram, per raccontare la sua storia. E’ iniziato tutto ad agosto del 2019, scrive, con un prurito alle gambe cui, inizialmente, non ha dato peso, convinta che sarebbe passato con il tempo ma, contrariamente alle sue aspettative, con lo scorrere dei mesi, il prurito è peggiorato, tanto che a giugno 2020 si è sparso per tutto il corpo.

La ragazza non riusciva a dormire più di 2 ore a notte, aveva la pelle piagata, fino all’ingrossamento di un linfonodo sotto il braccio. Da lì ha intuito che il problema era serio. In questi ultimi mesi Teresa ha fatto 6 cicli di chemioterapia, seguita da medici e infermieri dello IEO (Istituto Europeo di Oncologia di Milano). Il 9 dicembre, dopo l’ultimo trattamento, ha deciso di rasarsi a zero i capelli, come segno di un nuovo inizio e dal 12 gennaio 2020 è ufficialmente guarita.

La Cherubini ha ringraziato il professor Paolo Veronesi che l’ha operata, il professor Corrado Tarella, primario di Oncoematologia e il suo staff, tra cui la dottoressa Anna Vanazzi e i suoi collaboratori, gli infermieri e le infermiere Alice e Lucia, i radiologi e, naturalmente, i suoi genitori, che ci sono sempre stati.

La ragazza ha concluso il suo post su Instagram con parole molto toccanti: “Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla. Io non ce l’avrei fatta senza di loro. La paura non è andata via e ci vorrà del tempo perchè possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere”.