Terence Hill, l’amicizia con Frassica: "Siamo diventati amici per la pelle"

Terence Hill è stato protagonista di una lunga intervista al settimanale “Tv sorrisi e canzoni”, dove ha parlato dei vent’anni della serie televisiva della quale è protagonista. La prima puntata andò in onda il 7 gennaio del 2000 e i fan possono essere contenti del fatto che non si tratta dell’ultima stagione della fiction diretta da Enrico Oldoini.

Terence Hill ha parlato del futuro della fiction dicendo che dipende dalla Rai ma ha affermato: “Per quanto mi riguarda sono pieno di entusiasmo e carico di energia”. Ha continuato dicendo che, grazie alle caratteristiche dei personaggi, la serie Don Matteo potrebbe andare avanti all’infinito. Nel corso della chiacchierata, l’attore ha definito il personaggio da lui interpretato come “una figura epica” che ha dei tratti in comune con Trinità.

L’amicizia con Nino Frassica e Simone Montedoro

Dunque la figura di questo prete ha tutte le caratteristiche per far parlare di una serie senza fine. Terence Hill ha voluto ricordare come è nata l’occasione di prendere parte alla serie “Don Matteo”, dicendo che in quel periodo era in procinto di preparare una fiction prodotta dalla Mediaset.

Ha ricordato la telefonata ricevuta dal suo agente che l’aveva messo al corrente dell’offerta fatta dalla Lux Vide, impegnata nella lavorazione di una fiction basata sulla vita di un prete investigatore. Questa è stata la reazione di Terence Hill: “Il progetto mi appassionò perchè mi avrebbe permesso di confrontarmi con la provincia italiana e con tanti attori diversi”.

Nel corso della chiacchierata l’interprete ha parlato dell’amicizia instaurata nel corso degli anni con Nino Frassica. Queste sono le sue parole al riguardo: “Io parlo poco, ma siamo diventati amici per la pelle”. Terence Hill ha spiegato di aver instaurato un ottimo rapporto anche con Simone Montedoro e si è detto contento per il ritorno di quest’attore nella dodicesima stagione di Don Matteo.