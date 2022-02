Teo Mammuccari sul Grande Fratello Vip: "Pochi minuti e vomito"

Teo Mammuccari non è uno che le manda a dire e lo ha dimostrato anche in una recente intervista rilasciata a “Libero”. Il noto conduttore, che ogni mercoledì in prima serata su Italia 1 conduce il fortunato format “Le Iene” assieme a Belen Rodriguez, ha detto la sua sul Grande Fratello Vip. Interpellato in merito alle dinamiche del reality show e ai meccanismi dell’ormai celebre “triangolo” formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, Mammuccari non è riuscito a trattenersi.

Ci è andato giù pesante e come prima cosa ha affermato che un certo tipo di programmi come i reality show non fanno per lui. Men che meno il Grande Fratello, ha dichiarato, che non riesce a vedere per più di qualche minuto. Tanto basta per fargli venire il “vomito”.

Teo Mammuccari spara a zero sul Grande Fratello Vip 6: “Mi viene il vomito”

Parole durissime, quelle di Teo Mammuccari, secondo cui nella Casa di Cinecittà è tutto finto: sono falsi i protagonisti, che quindi recitano a favor di telecamere per ricreare dinamiche funzionali allo show, e sono finte anche le storie che eventualmente nascono tra i gieffini – o i “vipponi”, come li chiama Alfonso Signorini.

Secondo il collega e spalla di Belen a “Le Iene”, infatti, i concorrenti non sanno neanche il significato della parola amore. In questa dichiarazione, in molti hanno ravvisato una frecciatina al celebre “triangolo amoroso” che da mesi tiene banco su Canale 5 e coinvolge una coppia di fatto, quella formata da Alex Belli e Delia Duran, più una terza incomoda.

E chissà come reagirà Signorini quando leggerà l’intervista di Mammuccari, visto che il direttore di “Chi” si è sempre vantato che nel suo Grande Fratello Vip è tutto rigorosamente vero, sottolineando come i ragazzi si mettano completamente a nudo mostrando ogni sfaccettatura del loro carattere. L’esatto opposto, insomma, di quanto dichiarato dal simpatico e irriverente Teo.