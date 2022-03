La sesta edizione del GF Vip, la più lunga che la storia del reality ricordi, tenendo compagnia a milioni di telespettatori con 2 appuntamenti settimanali, è terminata da poco, con la vittoria di una delle tre principesse, Jessica Selassiè.

E se finora in tanti, nel tirare le somme, parlavano di cachet dei vipponi e montepremi finale, in molti altri si chiedono quanto abbia incassato il conduttore Alfonso Signorini.

Il cachet di Alfonso Signorini

Dopo 6 mesi di duro lavoro, Alfonso Signorini, che si è dimostrato un personaggio molto amato non solo in quanto “re del gossip” nelle vesti di direttore del settimanale Chi, ma anche in qualità di conduttore del reality show più seguito d’Italia, ha deciso di togliersi qualche sfizio (e vedremo come).

Condurre per tanti mesi delle puntate così impegnative, che arrivano oltre l’una di notte non è da tutti. Ma vi siete mai chiesti quanto guadagna Alfonso Signorini per sostenere certi ritmi? Secondo alcune stime il suo cachet ammonterebbe a 20.000/ 30.000€ a serata. Calcolando le 149 puntate, Alfonso Signorini avrebbe guadagnato circa 3 milioni di euro….cifre da capogiro!

Va precisato che, allo stato attuale, si tratta di rumors, e che queste cifre esorbitanti non sono state confermate nè smentite dal diretto interessato. Ma dove si trova ora? E’ proprio una delle opinioniste del GF Vip 6, Adriana Volpe, a svelarcelo, nel corso di un’intervista ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5.

Queste le parole della Volpe: “Alfonso Signorini in questo momento è in vacanza, è irraggiungibile, ha tagliato i ponti e ci sta, dopo 6 mesi in cui è stato tutto sulle sue spalle. E’ partito e non vuole più sentire nessuno”. Non ci è dato sapere quale localita abbia scelto per il suo meritato riposo anche se, degli indizi, arrivano dalle sue storie Instagram.

Signorini potrebbe trovarsi proprio alle Maldive. Il conduttore ha voluto comunque ringraziare i milioni di telespettatori che hanno seguito il suo reality per il loro supporto, per le belle parole che gli hanno dedicato e, non potendo rispondere a tutti, ha scelto di racchiudere i ringraziamenti in un messaggio. Ora ha solo bisogno di staccare e di riposarsi e, a giudicare dal luogo in cui si troverebbe, lo ha fatto immediatamente, partendo per l’estero all’insegna del relax.