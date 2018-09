Temptation Island Vip, Sossio Aruta vuole sposarsi con Ursula Bennardo ma lei rifiuta

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono conosciuti durante l’ultima edizione del trono over di Uomini e Donne, programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il campano è uno dei personaggi più “vecchi” della trasmissione ed è rimasto negli studi per molto tempo prima di trovare in Ursula la sua compagna ideale.

Nel corso degli anni Sossio Aruta è stato accusato dai fan di Uomini e Donne di stare nel programma solamente per visibilità e non per trovare la compagna ideale. Proprio per questo motivo in tanti non avrebbero scommesso un euro sulla coppia formata dal calciatore e Ursula Bennardo. In queste ultime ore però lui ha rilasciato un’intervista al settimanale “Di Più” diretto da Sandro Mayer dove fa delle dichiarazioni molto importanti.

Il calciatore rivela infatti il suo desiderio di sposarsi con la sua compagna nel breve tempo possibile: “Mi sento pronto per chiedere a Ursula di diventare mia moglie. Per iniziare una nuova vita, per convivere. E poi a me piace la Puglia, la casa di mia madre è piccola e potrei trasferirmi da lei”.

Nello stesso momento è stata intervistata dal settimanale “Di Più” anche Ursula Bennardo. L’ex dama di Uomini e Donne senza giri di parole ha fatto capire di non essere pronta a un passo tanto grande come quello del matrimonio: “Oggi non potrei dirgli di sì. Mi sembrerebbe prematuro sposarlo perché lo conosco ancora troppo poco”.

Il motivo di questa scelta di Ursula Bennardo, come rivelato da Sossio Aruta nell’intervista, e la paura degli atteggiamenti del calciatore in confronto alle altre donne: “Ursula non si fida di me. Pensa che io faccia il playboy con le donne”. La prima edizione di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura su Canale 5, può servire alla dama di fargli cambiare idea sul suo attuale fidanzato.