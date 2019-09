Temptation Island Vip, Sossio Aruta attacca Er Faina: "Un poveraccio". Il consiglio inaspettato

Sossio Aruta, ex protagonista del parterre maschile del dating show di Maria De Filippi “Uomini e donne” dedicato agli over – dove ha conosciuto la sua dolce metà, la dama Ursula Bennardo -, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista, riguardanti l’ex di Tempation Island Vip, Damiano detto “Er Faina”.

Quella di Damiano e Sharon è stata senza dubbio la coppia più chiacchierata e controversa del dating show condotto da Alessia Marcuzzi e prodotto dalla società Fascino – di proprietà di Maria De Filippi – a causa di alcuni attacchi non lusinghieri al programma fatti dallo youtuber anni prima, e non solo.

Sossio contro Er Faina

Il comportamento di Sharon all’interno del programma non è proprio andato a genio a Er Faina, tanto che tra lui e la compagna sembrava dovesse accadere il peggio, ma proprio quando nessuno nutriva più speranze sul prosegui del loro rapporto è accaduto il colpo di scena, che ha riportato Sharon tra le braccia del suo fidanzato.

Sossio Aruta non sembra simpatizzare molto per Er Faina, tanto da aver persino insinuato il sospetto che la loro sia tutta una messinscena, fatta solo per aumentare la notorietà del controverso personaggio che viene etichettato in malo modo proprio dal cavaliere sulle pagine del settimanale “Nuovo Tv” dove si legge: “E’ un poveraccio. Sembra un pesce palla, è brutto come la morte. Se andasse a Uomini e Donne troverebbe solo sedie vuote“.

A Sossio, dunque, non convince il fatto che a sei mesi dall’inizio della loro relazione Sharon e Er Faina hanno deciso di mettersi in gioco a Temptation Island Vip, un programma dove hanno partecipato anche Sossio e Ursula. Aruta ricorda che proprio Damiano Er Faina lo attaccò lo scorso anno perchè sosteneva che il calciatore non fosse qualificato per parteciparvi.

Sossio, chiosando, ricorda infatti che proprio Er Faina ha raggiunto una certa notorietà solo criticando ed insultando i vip, come ad esempio Barbara D’Urso. Aruta però vuole concludere l’intervista dando un consiglio a Er Faina, cioè quello di partecipare a “Uomini e Donne”, un programma dove anche lui è riuscito a mettersi a nudo e farsi apprezzare dal pubblico televisivo, che ancora lo segue e gli vuol bene.