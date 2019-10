Si è da poco conclusa l’ultima edizione di “Temptation Island Vip“, il noto reality dei sentimenti, nel quale coppie appartenenti al mondo dello spettacolo mettono a dura prova la loro relazione d’amore, vivendo separati per ventuno giorni dal proprio partner, all’interno di due villaggi differenti in compagnia di ragazzi e ragazze single. Terminati i ventuno giorni le coppie si rincontrano e decidono che piega dare alla propria relazione.

Il programma in onda su canale 5, da un’idea di Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi, ha visto tra le coppie in gioco durante quest’ultima edizione, il cantante Pago e l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Serena Enardu. Durante il falò di confronto finale, Pago e Serena hanno deciso di mettere la parola fine alla loro storia d’amore dopo quasi sette anni.

La causa principale è da attribuire alla forte vicinanza di Serena al single Alessandro. Ciò ha mandato su tutte le furie Pago e alla fine di tutto i due hanno deciso di lasciarsi. Il web, dopo la messa in onda delle puntate, si è scagliato contro Serena, spesso anche con accuse pesanti, e difendendo Pago. Anche Giovanni Conversano, ex di Serena, ha detto la sua, puntando il dito più e più volta contro la Enardu.

Chi invece l’ha difesa è stato proprio Alessandro, che l’ha definita la donna più coraggiosa del villaggio. Oggi. per la prima volta. è la stessa Serena ad intervenire, rilasciando un’intervista alla rivista “Uomini e Donne Magazine“. La Enardu ha dichiarato a proposito della sua relazione con Pago: “Ho deciso di partecipare perchè mi interessava fare un percorso di introspezione, volevo capire a che punto fosse arrivata la nostra relazione. Di solito tra noi prevalevano i momenti di apatia. C’erano due vite che non si intrecciavano più“.

Serena è apparsa, in questi giorni sui social, visibilmente dimagrita e nelle sue Instagram stories ha asserito: “Ho perso sei chili ma ingrasserò di nuovo, nel momento in cui una persona non sta bene ed è più debole mentalmente, è giusto che si occupi di quello“. Insomma nessun riferimento diretto a Pago e alla fine della loro relazione, però è chiaro che i postumi di tutto ciò che è accaduto ci sono stati e Serena ne ha pagato in prima persona le conseguenze.