"Temptation Island Vip": Serena Enardu bacchettata da Anna Pettinelli

La seconda edizione di “Temptation Island Vip” è da poco terminata e la vicenda legata alla coppia formata dal cantante Pago e l’ex tronista di “Uomini e Donne“, Serena Enardu, tiene ancora banco. Pago e Serena, dopo una storia d’amore durata quasi sette anni, hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione.

Ciò che ha segnato la fine tra i due è stata la forte vicinanza di Serena al single Alessandro, ciò ha mandato Pago su tutte le furie. Durante il falò di confronti finale, Pago e Serena hanno dato vita ad un confronto acceso, intimo, forte culminato con l’addio e Serena che si reca da Alessandro, dove i due si ripromettono di frequentarsi a telecamere spente.

Nel reality dei sentimenti, condotto da Alessia Marcuzzi, il comportamento della Enardu è stato molto criticato dagli utenti in rete e oggi anche Anna Pettinelli, sua compagna di viaggio, dice la sua. La Pettinelli, durante un’intervista rilasciata al settimanale “Uomini e Donne Magazine” ha espresso la sua opinione in merito alla faccenda Serena-Pago.

Quando le è stato chiesto il proprio punto di vista, la Pettinelli ha asserito: “Serena non si è resa conto di quello che ha fatto. Tengo a lei, ma ha buttato in pasto in televisione la sua storia d’amore in modo letale. Pago può essere l’uomo più palloso del mondo, quello che volete, ma non si fa. Spero che possano ritrovare la serenità“.

Insomma la Pettinelli ha bacchettato Serena, non approvando il suo comportamento e non accettando il modo in cui ha “trattato” la sua relazione con Pago. Il modo in cui ha trattato il suo compagno, il suo feeling con Alessandro, non è stato gradito dalla Pettinelli, e chissà se Serena stessa abbia compreso gli errori commessi. Non resta che attendere eventuali risposte di Serena in merito non solo a quanto asserito da Anna Pettinelli, ma anche in merito a tutta la faccenda.