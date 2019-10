Temptation Island Vip, Pippo Franco rassicura il figlio Gabriele: "Quello che gli altri pensano di te è problema loro"

Si è da poco conclusa l’ultima edizione di Temptation Island Vip, e se Pago e Serena hanno deciso di uscire separati, diversa è stata la sorte toccata a Gabriele e Silvia. Nonostante gli errori commessi dalla ragazza, che si è avvicinata pericolosamente al tentatore Valerio, Gabriele ha deciso di darle una seconda possibilità anche se -a detta dello stesso ragazzo- non se lo sarebbe meritato e sono usciti insieme dopo il falò di confronto finale.

Gabriele, figlio del celebre comico Pippo Franco, ha spiazzato tutti con la sua decisione finale, perdonando Silvia. Suo padre già qualche settimana fa era intervenuto, dicendo la sua sulla partecipazione del figlio e della fidanzata a Temptation Island Vip, coppia questa tra l’altro che è arrivata a programma già iniziato.

Durante il suo primo intervento Pippo Franco aveva dichiarato che rispetta le scelte di Gabriele, anche se non ama la televisione di oggi, vede poco il figlio e ha visto Silvia pochissimo e dunque la conosce in maniera molto superficiale. Dunque dalle prime dichiarazioni del comico si evince quanto quest’ultimo non abbia approvato la scelta del figlio di partecipare a Temptation Island.

Però l’ex conduttore del Bagaglino è intervenuto ancora una volta per dire la sua, dopo la messa in onda del falò di confronto finale e il perdono di Gabriele, ha postato una frase su Instagram che recita: “Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione. Perchè la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro. Cit. Chaplin“.

Dunque Pippo Franco ha citato Charlie Chaplin per dire la sua dopo la decisione del figlio, che è stato attaccato dal web dopo aver perdonato Silvia, mostrando tutto il suo appoggio e invogliando Gabriele a non preoccuparsi di ciò che gli altri pensano di lui. Questo dimostra, che Pippo Franco nonostante non avesse mai personalmente accettato di partecipare al programma se fosse capitato a lui, comunque seguiva le vicende del figlio Gabriele e della sua fidanzata Silvia.