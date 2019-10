Temptation Island Vip, Pago in compagnia della tentatrice dopo la separazione da Serena Enardu

Si è da poco conclusa l’ultima edizione di Temptation Island Vip, il reality dei sentimenti, nel quale coppie appartenenti al mondo dello spettacolo mettono a dura prova il loro amore, separandosi per ventuno giorni e vivendo in due diversi villaggi con tentatori e tentatrici pronti a tentarli, alla scadenza dei ventuno giorni si rincontreranno in un falò di confronto finale e decideranno che piega dare alla loro storia. Il programma nasce da un’idea di Maria De Filippi ed è condotto da Alessia Marcuzzi.

Quest’anno una delle coppie in gioco era quella composta dal cantante Pago e dall’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu. Il comportamento di Serena all’interno del villaggio non è stato dei migliori, avvicinandosi pericolosamente al single Alessandro e come ampiamente prevedibile Pago non l’ha presa bene e al termine del falò di confronto finale i due hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione, uscendo separati.

Una volta chiuso con Pago, Serena si è subito recata dal tentatore Alessandro e questo gesto ha ancor di più fatto infuriare il web che ha difeso Pago, schierandosi totalmente dalla sua parte e inveendo contro Serena, anche con accuse pesanti. E se la Enardu non è ancora chiaro in che rapporti sia oggi con Alessandro, Pago dal canto suo, nonostante il periodo buio che sta vivendo, è apparso delle Instagram stories della tentatrice Federica Spano.

Federica è nota al pubblico per essere stata corteggiatrice dell’ex tronista Andrea Cerioli. Oggi appare accanto ad un Pago sereno, che palesemente sta cercando di voltare pagina, e a chi le chiede se tra i due ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia, lei attraverso le sue Instagram stories, ha risposto: “E’ una bellissima amicizia“, oppure: “Siamo amici e sono contenta di aver trovato una persona così lì dentro“.

Insomma il rapporto che lega Pago alla tentatrice Federica appare chiaro, chissà invece cosa bolle in pentola per Serena e Alessandro. Non resta che prestare attenzione e magari chissà anche il legame tra Pago e Federica può mutare. Sicuramente però tutti i protagonisti saranno ospiti a Uomini e Donne e magari lì capiremo qualcosa in più.