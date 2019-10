"Temptation Island Vip": Pago e Serena rilasciano un’intervista doppia

Si è da poco conclusa l’ultima edizione di “Temptation Island Vip” e tra le coppie in gioco, che più di tutte hanno appassionato il pubblico con il loro percorso tormentato, troviamo il cantante Pago e l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Serena Enardu. Pago e Serena, dopo la fine dei ventuno giorni canonici si sono rincontrati al falò di confronto finale e hanno deciso di mettere la parola fine alla loro storia d’amore.

Alla base dell’allontanamento tra Pago e Serena, c’è la vicinanza della Enardu, nel villaggio delle fidanzate, al tentatore Alessandro, con il quale ha instaurato un feeling speciale, che ha mandato Pago su tutte le furie. Serena che è stato oggetto di critiche da parte degli utenti in rete, dopo il falò è corsa da Alessandro e questo ha scatenato ancor di più la rabbia dei followers.

Oggi Pago vive la sua vita da single, per quanto riguarda Serena non si sa in che rapporti sia con Alessandro. La Enardu e il suo ormai ex compagno, hanno però rilasciato un’intervista al settimanale “Chi“, nella quale raccontano la loro esperienza e soprattutto come hanno vissuto e vivono il post “Temptation Island Vip”.

Serena, che con Pago ha vissuto una storia d’amore lunga quasi sette anni, ha raccontato: “Il mio tormento è averlo fatto soffrire. Temptation mi ha dato il coraggio di ammettere tutte le mie debolezze“. Diverse sono le risposte di Pago, che ha dichiarato: “Per la troppa sofferenza non rifarei Temptation. Ricordo ogni singolo momento della nostra storia e ho voglia di riviverli nella mia vita prima del programma. Durante e dopo per me è solo dolore“. Dalle sue parole traspare ancora tanta sofferenza.

E alla domanda se si sono rivisti dopo il programma, Serena ha risposto: “Si. Abbiamo pianto, abbiamo parlato. Oggi siamo lontani non c’è più futuro, gli voglio bene ma non lo amo“. Pago invece ha asserito: “L’ho chiamata, abbiamo parlato tanto e anche il dopo è stato terribile, lei non mi ama più“.

Quando poi a Serena è stato chiesto in che rapporti fosse oggi con Alessandro, ha risposto in maniera decisa, ma senza fornire informazioni: “Non rispondo alla domanda se ho rivisto o risentito Alessandro, voglio tutelarlo“. Insomma Serena non dice se ha rivisto Alessandro, ma asserisce di volerlo tutelare, forse tra i due qualcosa bolle in pentola. Al di là del rapporto con Alessandro, l’intervista che hanno rilasciato Pago e Serena è stata molto intensa, intima, forte, un’intervista che lascia trasparire tutto il dolore di un uomo innamorato e di una donna che non ama più il suo uomo ma che gli vuole molto bene.