"Temptation Island Vip": nuova versione dei fatti sull’aggressione ad Alex Belli e Delia Duran

Si è da poco conclusa l’ultima edizione di “Temptation Island Vip” e una delle coppie in gioco era quella composta dall’attore Alex Belli e dalla sua fidanzata, Delia Duran. Alex e Delia sono approdati a l’Is Morus Relais– villaggio che ha ospitato tutta la troupe della trasmissione- a programma in corso, ma nonostante ciò il loro viaggio nei sentimenti è stato molto intenso.

Il loro percorso è stato contrassegnato dalla gelosia di Alex, per la forte vicinanza di Delia al single Riccardo. Nonostante ciò, però quando i due si sono rincontrati al falò di confronto finale, hanno deciso di uscire insieme dal programma. Alex e Delia stanno insieme da quasi un anno e prima di lei Alex ha avuto una relazione, terminata in malo modo, con Mila Suarez, sosia di Belen Rodriguez ed ex concorrente del “Grande Fratello“.

Poco dopo la fine di “Temptation Island Vip”, Alex ha ripreso ad utilizzare i social e rispondendo, attraverso delle Instagram stories, ad alcune domande che gli sono state rivolte dai fan, ha raccontato di un episodio negativo, che lo ha visto protagonista proprio insieme a Delia. Belli ha spiegato di essere stato aggredito dall’ex marito di Delia e di essere finito, insieme alla ragazza, al pronto soccorso.

Alex ha però rassicurato i fan sulle loro condizioni e oggi questa vicenda, si arricchisce però di un nuovo capitolo, che vede coinvolta anche Mila Suarez. L’ex gieffina ha rilasciato una versione dei fatti opposta rispetto a quella raccontata da Alex, asserendo di non credere a quanto detto dal suo ex e dalla sua nuova compagna.

La Suarez, sempre attraverso delle Instagram stories ha dichiarato: “Umanamente mi dispiacerebbe se fosse qualcosa che corrispondesse al vero, ma non è così. E vi spiego anche il perchè: Alex e Delia dicono di essere stati attaccati dall’ex di lei, ma se il loro incontro è avvenuto in tribunale per via della causa di divorzio. E secondo voi con le forze dell’ordine davanti succedeva tutto questo casino?“.

Insomma secondo la versione di Mila Suarez l’incontro tra i tre sarebbe avvenuto in un tribunale e con la presenza delle forze dell’ordine, e dunque l’aggressione non si sarebbe potuta manifestare, in quanto le stesse forze dell’ordine lo avrebbero impedito. In più la stessa Suarez, ha aggiunto: “Ho avuto modo di confrontarmi con l’ex marito di Delia che mi ha informato sulla realtà dei fatti e sono molto lontani da ciò che è stato dichiarato. Personalmente mi sento di difendere chi non usa i social network e non è in grado di difendersi da queste calunnie“.

Insomma Mila dichiara di aver parlato con l’ex marito della Duran, che le avrebbe raccontato una versione dei fatti completamente differente da quella raccontata da Alex e Delia. In tutta questa faccenda però una domanda sorge spontanea: “Perchè Mila Suarez si è intrufolata nella faccenda, ha parlato con l’ex marito della Duran e adesso smentisce la versione dei fatti raccontata dai diretti interessati?“. Sicuramente per sua stessa ammissione, il dente avvelenato c’è ancora, ma si è impicciata in una situazione non sua.