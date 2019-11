"Temptation Island Vip": Nathaly Caldonazzo beccata in compagnia di Riccardo Colucci

La seconda edizione di “Temptation Island Vip” ha da poco chiuso i battenti, tra colpi di scena, amori giunti al capolinea, coppie ritrovate e tante risate. Tra le coppie in gioco in questa edizione abbiamo visto l’attrice ed ex showgirl del “Bagaglino”, Nathaly Caldonazzo, e il suo fidanzato Andrea Ippoliti. I due hanno partecipato al reality delle tentazioni, vivendo una crisi di coppia.

Nathaly non è riuscita a viversi tutti i ventuno giorni all’interno del villaggio delle fidanzate e ha richiesto un falò di confronto anticipato. La motivazione alla base di tutto è stata la forte vicinanza di Andrea alla single Zoe. I due hanno dato vita ad un falò di confronto finale, forte, fortissimo, intenso, con Alessia Marcuzzi -conduttrice del programma- in difficoltà, ma che ha saputo gestire alla grande la situazione, difatti anche Maria De Filippi durante un’ospitata a “Uomini e Donne” le ha fatto i complimenti.

Il falò è terminato con Andrea e Nathaly che si sono detti definitivamente addio. Dopo la messa in onda della puntata, sono seguiti attacchi e critiche da parte di Nathaly nei confronti del suo ex fidanzato, dopo che questi ha dichiarato di frequentare anche lontano dalle telecamere Zoe, più giovane di lui di circa venti anni.

Oggi però Nathaly appare più serena e felice, e per le vie di Roma è stata beccata dal settimanale “Nuovo“, in compagnia del tentatore Riccardo Colucci. Riccardo durante la permanenza a “Temptation Island Vip” era apparso molto vicino a Delia Duran, fidanzata di Alex Belli. L’atteggiamento intimo tra i due aveva fatto infuriare Alex, ma poi le cose tra lui e la sua fidanzata sono andate a buon fine.

Riccardo e Nathaly sono stati paparazzati durante un pomeriggio romano, tra passeggiate, risate, chiacchiere e scatti di fotografie. I loro volti sono apparsi sereni e distesi e chissà se tra i due ci sia una semplice amicizia o qualcosa in più. Anche se intercorrono venti anni di differenza tra la showgirl e il modello, questo non rappresenta sicuramente un problema.