"Temptation Island Vip", Lory Del Santo rifiuta la partecipazione: "Il mio fidanzato ha detto no"

Comincia l’attesa per la nuova edizione di “Temptation Island Vip“, che crea grande curiosità per la partecipazione delle coppie famose del mondo dello spettacolo. Si era fatto il nome di Lory Del Santo, alla quale avevano proposto la possibilità di prendere parte alla trasmissione, con il compagno Marco Cucolo.

La showgirl, però, ha deciso di rifiutare la proposta dopo essersi confrontata con il fidanzato che l’ha fatta giungere a questa conclusione. Stando alle dichiarazioni della Del Santo, il fidanzato avrebbe sottolineato il proprio diniego riguardo a un’ipotesi di tal tipo per svariati motivi da lei elencati nel corso dell’intervista al settimanale “Nuovo”.

L’opinionista della trasmissione di Piero Chiambretti, “La Repubblica Delle Donne”, ha fatto intedere che, se la scelta fosse dipesa solamente da lei, non avrebbe avuto dubbi ad accettare questa proposta. Lory Del Santo, in merito alla decisione da lei presa, di comune accordo con Marco Cucolo, si è espressa in questi termini: “Mi piacciono le sfide, ma il mio fidanzato ha detto no”.

L’intervistata ha continuato dando il proprio parere sul programma prodotto dalla casa di produzione di Maria De Filippi e mostrando di apprezzare l’innovazione portata all’interno di “Temptation Island Vip”. Sulla trasmissione, Lory Del Santo non ha avuto dubbi nel promuovere il prodotto televisivo: “Mi piace quel proramma e trovo anche che sia molto interessante discutere e mettersi alla prova”.

Ha esposto i motivi per i quali è attratta da questo tipo di trasmissione: “In più io amo comunicare e, soprattutto, incontrare gente nuova”. La Del Santo, però, ha ribadito che il fidanzato ha un comportamento opposto rispetto al suo: “In mia presenza lui non si sente libero e non riesce a esprimersi totalmente a dare il massimo di sè”.