L’ultima puntata di Temptation Island Vip si è da poco conclusa e finalmente è andato in onda il tanto atteso falò di confronto tra il cantante Pago e l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu. Purtroppo le cose tra i due, come ampiamente prevedibile, non sono andate a buon fine, il loro amore è giunto al capolinea e la coppia ha deciso di lasciare il programma separata.

Indubbiamente la motivazione è legata alla forte vicinanza di Serena al single Alessandro e i commenti nel web sono stati tantissimi e non si sono di certo risparmiati Tra i tanti che si sono interessati alle vicende di Serena a Temptation Island Vip vi è stato Giovanni Conversano, ex fidanzato della Enardu.

Giovanni e Serena si conobbero negli studi di Uomini e Donne dove lei era la tronista e lui il suo corteggiatore, e nonostante la sua preferenza fosse per Giovanni, Serena decise di abbandonare la trasmissione senza scegliere. Quando Conversano divenne a sua volta tronista, Serena scese a corteggiarlo, ma lui la prese e la portò via, dando vita ad una delle scene più belle e più romantiche della storia di Uomini e Donne.

La Enardu e Conversano vissero una storia d’amore che durò qualche mese e oggi i rapporti tra i due sembra che abbiano ancora qualche strascico, qualcosa di irrisolto. Infatti da quando è iniziata l’avventura di Serena a Temptation Island Vip, non sono mancate le frecciatine sia per lei che per Pago, da parte di Giovanni Conversano, lanciate attraverso il suo profilo Instagram. Che lui nutra del rancore nei confronti della sua ex fidanzata appare chiaro, tanto che nella querelle è intervenuta anche Elga Enardu, sorella gemella di Serena, proprio con l’intento di difendere la sorella.

E anche durante la messa in onda del falò di confronto finale, Giovanni non si è risparmiato, pubblicando una Instagram stories che recita: “Chi nasce rotondo, non può morire quadrato“. Che il riferimento fosse alla sua ex fidanzata appare chiaro e di certo non è passato inosservato, tanto che ha già fatto il giro del web. Non resta dunque che attendere se ci saranno eventuali sviluppi in tutta questa faccenda, adesso che Serena è tornata nuovamente a gestire il suo profilo Instagram e magari potrà e vorrà rispondere personalmente alle frecciatine lanciate da Giovanni Conversano.