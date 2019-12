"Temptation Island Vip": Gabriele Pippo rivela in che rapporti è con Silvia Tirado

Gabriele Pippo, figlio del noto commediografo e regista teatrale italiano Pippo Franco, ha partecipato alla seconda edizione del programma televisivo di Canale 5 “Temptation Island VIP” insieme alla fidanzata Silvia Tirado per mettere alla prova i loro sentimenti dopo un anno di relazione.

I due, dopo pericolosi avvicinamenti della bella Silvia verso il single Valerio Maggiolini, hanno deciso durante un duro e combattuto falò finale di uscire dal villaggio delle tentazioni insieme, per dare un’altra possibilità alla loro storia d’amore.

Le cose tra i due non sono però andate per il meglio, dato che dopo poco la relazione è giunta al capolinea per incompatibilità caratteriali e grandi incomprensioni.

Gabriele Pippo attraverso un’intervista per il settimanale “Uomini e Donne Magazine” ha rivelato i motivi per la quale la sua storia con Silvia è terminata e come sono oggi i rapporti tra i due. Il figlio di Pippo Franco ha ammesso i propri errori, non essendo riuscito a dedicare il giusto tempo per ricostruire la loro relazione, queste le sue parole: “Speravo di risolvere, ma abbiamo caratteri diversi, contrastanti. Ci sono state delle incomprensioni. Lei è molto risentita per il videoclip che ho girato (e deve ancora uscire) che è pieno di donne, ma non si rende conto che per me è solo lavoro.”

Ha poi ammesso che la fine della loro relazione è stata molto difficile da affrontare, ma ad oggi i due hanno ricostruito un rapporto basato sul rispetto e si augura di poter tornare ad avere un rapporto basato sull’amicizia con lei, visto che i due prima di diventare fidanzati erano grandi amici.

Gabriele Pippo ha poi parlato del percorso all’interno del Villaggio delle Tentazioni e nello specifico del bacio durante il gioco della bottiglia tra la sua ex fidanzata ed il tentarore Valerio ridimensionando l’accaduto e giustificando il gesto di Silvia, queste le sue parole: “Per tre settimane il tempo non esiste più, trascorriamo ventiquattr’ore al giorno a parlare; non ci sono ammortizzatori, non ci sono media, telefoni, televisione”.