Temptation Island Vip: dopo la fine tra Pago e Serena, il tentatore Alessandro dice la sua

L’ultima edizione del reality dei sentimenti, Temptation Island Vip, si è da poco conclusa e la relazione tra il cantante Pago e l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu è stata, indubbiamente, la più seguita e la più intensa. Durante la permanenza nel villaggio delle fidanzate, Serena si è molto avvicinata al tentatore Alessandro Graziani.

Il comportamento della Enardu non è andato giù al suo fidanzato Pago, il quale non ha nascosto la sua gelosia. Una volta terminati i ventuno giorni canonici e rincontrandosi nel falò di confronto finale, Serena e Pago hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione che andava avanti da quasi sette anni. La causa è da attribuire proprio al feeling creatosi tra Serena e Alessandro.

Una volta terminato il falò di confronto finale, Serena si è subito recata da Alessandro e i due hanno deciso di conoscersi meglio fuori, lontano dalle telecamere. Dopo la fine del programma e la messa in onda di come sono realmente andate le cose il web è insorto contro Serena anche con accuse pesanti e difendendo invece Pago.

Chi non era mai intervenuto ancora, era proprio Alessandro, il quale però ha deciso, adesso, di sciogliere il silenzio e di rilasciare un’intervista per la rivista “Uomini e Donne Magazine“. Il ragazzo ha dichiarato: “Il primo giorno ho visto Serena e ho provato immediatamente una curiosità inaspettata. Più passava il tempo e più ci legava una questione di sensazioni“.

Secondo Alessandro, Serena è stata la donna più coraggiosa che ci fosse all’interno del villaggio delle fidanzate, difatti ha asserito: “Nel villaggio ho conosciuto una donna di carattere, sincera, ma soprattutto coraggiosa“. E non si è risparmiato nel difenderla dalle accuse che le sono state rivolte dal web: “Non vedo perchè una donna con un figlio debba privarsi di fare esperienze di vita e debba essere giudicata per questo“.

Insomma Alessandro ha difeso a spada tratta Serena, riservandole parole dolci e di elogio, questo dimostra quanto il feeling instauratosi tra la Enardu e il Graziani all’interno del villaggio delle fidanzate fosse vero. In che rapporti siano oggi Alessandro e Serena non è ancora noto e se i due si stiano realmente frequentando lo è ancor meno. Non resta che attendere e capire che tipo di relazione ci sia tra i due giovani.