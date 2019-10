Temptation Island Vip, dopo la fine con Serena Enardu i fan tifano per il ritorno di Pago con Miriana Trevisan

Nonostante la fine di Temptation Island, Pago e Serena Enardu continuano ad essere al centro del gossip e dei riflettori, a causa della rottura della loro relazione in avore delle telecamenre, ma anche e soprattutto per la reazione avuta dal musicista, che anche in questa triste occasione ha dimostrato tutta la sua eleganza e gentilezza.

Chiusa quindi deinitivamente la storia con Serena, ora molti fan del cantante sognano il ritorno del loro beniamino con l’ex moglie Miriana Trevisan – ex di Non è la Rai e conduttrice televisiva – che non manca occasione per elogiare sui social – e non solo – il comportamento dell’ex marito e padre di suo figlio.

Le parole di Miriana su Pacifico

I fan più attenti del cantante hanno inatti notato che Pago ha piazzato più di un like nei post della Trevisan, che proprio di recente è intervenuta su Instagram sull’argomento e per sostenere Pago. Amore a più riprese tra la showgirl e il musicista visto che si sono sposati una prima volta nel 2003, per poi lasciarsi qualche anno dopo.

Una separazione che però è durata poco, visto che sono tornati insieme nel 2008, per poi lasciarsi ancora una volta nel 2013. Ed è proprio in questo periodo, precisamente nel 2009, che la coppia vede coronore il sogno più grande, cioè quello della nascita del figlio Nicola. Nei gorioni scorsi Miriana, ha replicato su Instagram ad alcuni fan che le chiedevano circa un ritorno di fiamma con Pago.

“Siamo due genitori che si stimano” – ha detto la Trevisan che già in passato ha definito Paciico come un uomo eccezionale e padre premuroso, tanto da aver spiegato al figlio la partecipazione al gioco televisivo, rassicurandolo circa al fatto che non si sarebbero sentiti a causa del divieto dell’uso dei cellulari.

Nonostante i tanti impegni, Pago è un papà molto presente nella vita di Nicola. Una cosa confermata dalle parole di Miriana che sui social non fa che elogiare l’ex marito, alimentando sempre più la speranza nei fan di un ritorno di fiamma con il suo ex compagno.