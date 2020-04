"Temptation Island Vip", Clizia e Paolo smentiscono la possibile partecipazione

Recentemente Clizia Incorvaia è stata protagonista di un’intervista al settimanale “Nuovo Tv“, dove ha avuto modo di porre l’accento sul rapporto con Paolo Ciavarro, di cui si è innamorata all’interno della casa de “Il Grande Fratello Vip“. Ha parlato del primo incontro con il fidanzato, sottolineando anche che non si vedono da oltre due mesi a causa dell’emergenza sanitaria.

L’influencer ha svelato che sta trascorrendo questo periodo in provincia di Agrigento con la propria famiglia. Allo stesso tempo la Incorvaia ha voluto fare delle precisazioni riguardo la relazione con Ciavarro, ribadendo che le sembra prematuro farlo conoscere alla figlia.

Le parole dell’ex concorrente de “Il Grande Fratello Vip”

L’intento è quello di vedere come procede il rapporto, visto che sono fidanzati da poco tempo e non si sono ancora visti al di fuori della casa; lo dimostrano le dichiarazioni di Clizia, che ha affermato: “E’ una situazione molto delicata, bisogna trattarla con rispetto”. La compagna di Paolo Ciavarro ha continuato dicendo che non è facile questa situazione e bisogna procedere passo dopo passo, in modo da evitare errori.

L’ex concorrente de “Il Grande Fratello Vip” ha spiegato che vuole capire a fondo l’importanza di Paolo Ciavarro nella sua vita. In seguito valuterà se è il caso di farlo conoscere alla figlia: “Non credo a quei rapporti dove i genitori presentano ai figli tutte le persone che cominciano a frequentare”.

Ha continuato ribadendo che solamente la frequentazione continua potrà consolidare il loro rapporto: “Innanzitutto dobbiamo viverci e poi capiremo se ci sarà l’incontro con Nina”. Infine nel corso della chiacchierata con “Nuovo Tv”, Clizia Incorvaia ha smentito in maniera categorica la possibile partecipazione a “Temptation Island Vip“. Queste le sue parole in merito: “Assolutamente no, questa è una follia pura, non so chi abbia fatto girare queste voci, ma non è proprio nel nostro modo di pensare”.