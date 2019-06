Temptation Island Vip, Cecilia Rodriguez nega la sua partecipazione e rivela: "Andrei in carcere!"

Cecilia Rodriguez continua la sua bellissima storia d’amore con Ignazio Moser nata sotto le telecamere del “Grande Fratello Vip 2” e, a tal proposito, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini dove ha parlato di una sua eventuale partecipazione alla prossima edizione seguitissima di Temptation Island Vip.

La sorellina minore di Belèn è stata molto chiara e, senza tanti giri di parole, ha rivelato: “Io e Ignazio siamo una coppia vera…Il programma ideato da Maria De Filippi è verissimo…Lo capite che io resisterei due secondi? Poi distruggerei tutto e andrei in carcere con il povero Fabrizio Corona”. Sembra dunque che la modella argentina non abbia nessuna intenzione di mettere a rischio la sua bellissima storia d’amore con il ciclista figlio di Francesco.

Oltretutto, Cecilia, ha voluto dire la sua in merito al programma di Maria De Filippi sottolineando che la sua è stata sicuramente una risposta seria considerando il fatto che quel tipo di programma mette a dura prova i sentimenti e l’amore che, per chi non lo avesse capito, è un cosa seria. Ad oggi però non si sa se anche il suo fidanzato Ignazio la pensi allo stesso modo dal momento che non ha proferito parole in merito.

Certo è che i due stanno vivendo una bellissima storia d’amore in barba a chi, già dalla loro partecipazione al Grande Fratello Vip e al tradimento perpetrato dalla Rodriguez ai danni di Francesco Monte, non credevano assolutamente sarebbero arrivati a festeggiare il traguardo dei due anni. Cecilia e Ignazio invece stanno dimostrando di amarsi e di andare molto d’accordo tanto che la modella argentina spesso è in visita in Trentino dai genitori di lui.

Giustamente Cecilia ha voluto specificare che partecipare a Temptation Island Vip potrebbe minare la sua storia e dunquc sia lei che Ignazio, qualora Maria De Filippi glielo proponesse, non potrebbero far altro che declinare l’invito continuando la loro storia lontano dalle telecamere.