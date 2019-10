Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Anna Pettinelli e Stefano sono state una delle coppie più belle che abbia preso parte all'ultima edizione di "Temptation Island Vip" e riscoprirli più uniti e innamorati che mai non può far altro che piacere. In particolare la gelosia di Anna era inutile e adesso che Stefano ha compreso il suo punto di vista e lo ha apprezzato, credo che per i fiori d'arancio sia il momento giusto.