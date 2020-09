"Temptation island", Valeria racconta tutta la verità su Alessandro Basciano: "Ci siamo frequentati"

La nuova edizione di “Temptation Island” sta per partire e ancora si parla di quella appena conclusa. D’altronde è trascorso poco più di un mese da quando Filippo Bisciglia ha calato il sipario e dunque, tutti i protagonisti continuano ad essere nell’occhio del ciclone. Sicuramente una delle coppie protagoniste, è stata quella formata da Valeria Liberati e Ciavy.

Il viaggio nei sentimenti di Ciavy e Valeria è terminato prima dei canonici 21 giorni, a causa della forte vicinanza della Liberati al tentatore Alessandro Basciano. Una volta giunti al falò di confronto finale, Valeria e Ciavy decisero di porre fine alla loro storia d’amore, salvo poi tornare, qualche settimana dopo sui loro passi e adesso sembrano essere più innamorati che mai.

In molti però si sono domandati cosa sia successo tra la Liberati e Basciano, una volta terminato il docu- reality. Valeria si è confessa in un’intervista per “SuperguidaTv“, dove ha raccontato il suo rapporto ritrovato con Ciavy e soprattutto ha svelato alcuni retroscena riguardati la sua conoscenza con Alessandro.

La romana ha ammesso che dopo la fine del programma si è presa del tempo per pensare, anche perché la relazione con Ciavy durava da 4 anni. Valeria ha ammesso di aver frequentato Alessandro, ma ben presto si è accorta di pensare ancora a Ciavy e questo Basciano lo aveva capito. “Inizialmente ci siamo frequentati ma poi confidandomi con lui gli ho espresso quello che sentivo“, ha dichiarato la romana.

Valeria ha poi aggiunto che non era giusto che Alessandro diventasse un chiodo schiaccia chiodo e dunque ha preferito troncare. Oggi lei è Basciano non si sentono più. La Liberati ha poi parlato del suo fidanzato Ciavy, del loro rapporto ritrovato e del fatto che lui è tanto cambiato: “Era da tanto che Ciavy non mi chiamava amore, vita mia. Ora mi dice ‘ti amo’ tutti i giorni“.