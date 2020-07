"Temptation Island", Valeria e Ciavy dopo la trasmissione sono ancora fidanzati? Arriva la verità

Valeria e Ciavy (all’anagrafe Andrea Maliokapis) sono una delle sei coppie che sta animando il cast dell’edizione di “Temptation Island” in corso. Ciavy ha sempre vantato un passato da latin lover e per questo nel villaggio dei fidanzati si diverte con le single, mentre Valeria si è parecchio e pericolosamente avvicinata al tentatore Alessandro Basciano.

Questa edizione non sta entusiasmando e pensare che Maria De Filippi è riuscita ad andare in onda nonostante le difficoltà dettate dal Coronavirus. Indubbiamente Valeria e Ciavy sono una delle poche coppie che sta incuriosendo il pubblico e in molti si domandano come sia andata a finire tra loro, dato che le registrazioni sono terminate e la messa in onda corrisponde alla seconda puntata.

Grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è possibile conoscere in anteprima cosa è accaduto tra Valeria e Ciavy una volta che si sono rivisti dopo la scadenza dei 21 giorni canonici, al falò di confronto finale. Sembrerebbe che i due non stiano più insieme e che lei non sia fidanzata nemmeno con Basciano, ma che con quest’ultimo si sente però spesso.

Non si sa se tra Valeria e Ciavy sia finita già durante il falò di confronto o se hanno deciso di provarci, ma una volta fuori non sono riusciti a mandare avanti il rapporto. La sensazione è che la prima opzione sia quella più accreditata e che dunque durante le puntate che vedremo prossimamente, il legame tra Valeria e Basciano si sia consolidato ancor di più.

In attesa di scoprire quale sarà il futuro delle cinque coppie ancora in gioco (ricordiamo che Alessandro e Sofia hanno lasciato anticipatamente e insieme la trasmissione), la terza puntata di “Temptation Island” andrà in onda giovedì 16 luglio e stando alle anticipazioni avrà proprio come protagonista il triangolo composto da Valeria, Ciavy e Alessandro. Anche di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si parlerà ampiamente, dato che l’ex Miss Italia ha deciso di mettere un pò di pepe nel suo viaggio nei sentimenti, mandando su tutte le furie il suo compagno.