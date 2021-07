Temptation Island, Tommaso Eletti dimentica Valentina uscendo con tante ragazze

La coppia formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti ha fatto parlare molto prima dell’inizio di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. I due infatti sono stati al centro dell’attenzione per l’enorme differenza di età, siccome il ragazzo è un neodiplomato di 21 anni mentre lei ne ha compiuti 40.

Entrambi hanno deciso di far parte del reality show ambientato in Sardegna con lo scopo di combattere la gelosia di Tommaso Eletti. Le cose però non sono andate come sperate, siccome il ragazzo infastidito da alcuni atteggiamenti della sua fidanzata ha deciso di avvicinarsi alla single Giulia, e durante il falò di confronto con Valentina quest’ultima decide di troncare definitivamente la loro storia d’amore.

Le ultime segnalazioni su Tommaso Eletti

Deianira Marzano, sempre molto informata su “Temptation Island” grazie ai suoi fan, ha ricevuto una segnalazione da parte di un suo fan proprio su Tommaso Eletti. Il ragazzo è stato beccato insieme ad Alessandro Autera, entrato nel programma insieme alla sua fidanzata Jessica Mascheroni, con varie ragazze.

L’utente su Instagram, oltre ad aver inviato svariate foto sull’avvistamento di Tommaso Eletti e Alessandro Autera, ha voluto specificare un particolare molto importante: “Tommaso e Alessandro di Temptation in un bar di ponte Milvio con tante ragazze ma senza le rispettive fidanzate“.

Va però specificato che Raffaella Mennoia, in una recnte intervista al settimanale “TV Sorrisi e Canzoni” diretto da Aldo Vitali, rivela che per regolamento le coppie non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata e lo stesso discorso se dovessero avere intrapreso una storia con uno dei single.

Negli ultimi giorni però si parla di una rottura definitiva tra Tommaso e Valentina dopo la loro avventura a “Temptation Island”. Infatti il ragazzo è stato accostato come possibile tronista della prossima edizione di “Uomini e donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.