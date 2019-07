Temptation Island, Nunzia Sansone criticata su Instagram: "Meriti le corna!"

Lunedì 1 luglio è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island il reality estivo targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia. Protagonisti della puntata sicuramente la coppia Arcangelo e Nunzia che, dopo il falò di confronto, hanno deciso di mettere la parola fine alla loro storia d’amore che durava da ben 13 anni.

Nunzia infatti non ha per nulla gradito il comportamento del suo fidanzato che, credendo di non essere ripreso, ha pensato bene di rubare un bacio alla tentatrice Sonia la quale, oltretutto, ha rese note le sue innumerevoli scappatelle. Proprio per questo motivo, delusa ed amareggiata, la Sansone ha detto basta per poi però ripensarci qualche giorno dopo.

Stando infatti alle anticipazioni rivelate da Filippo Bisciglia, nella prossima puntata di Temptation Island in onda lunedì 8 luglio, Nunzia rivedrà Arcangelo in quanto ha richiesto nuovamente un confronto con lui. Inutile dire che, nelle ultime ore, gli utenti del web ed alcuni hater si sono immediatamente riversati sul profilo Instagram della ragazza per criticarla ma soprattutto insultarla.

“Meriti le corna” o ancora “Allora la colpa non è sua, se a te sta bene che uno ti tradisca dietro e davanti le telecamere hai tu seri problemi” scrivono alcuni detrattori infastiditi dal comportamento di Nunzia che, inizialmente furiosa per il tradimento, sembra invece esser ritornata sui suoi passi decidendo di perdonare il suo Arcangelo.

Per il momento la stessa non ha risposto a nessuna provocazione ma non è detto che lo faccia nei prossimi giorni. Nel frattempo non ci resta che attendere una nuova puntata del reality estivo targato Canale5 “Temptation Island” per vedere effettivamente come andranno a finire le cose tra Nunzia ed Arcangelo ma soprattutto se il ragazzo sarà pronto ad ascoltare le parole della sua ex fidanzata nuovamente al falò di confronto e davanti Filippo Bisciglia.