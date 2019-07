Arcangelo Bianco insieme alla sua fidanzata Nunzia Sansone hanno deciso di far parte dell’ultima edizione di Temptation Island con l’obbiettivo di capire se il loro amore fosse vero oppure no. Purtroppo le cose non sono andate nel migliore dei modi per la coppia, poiché Arcangelo ha deciso di rifiutare la sua fidanzata.

Per Nunzia Sansone questo è stato un duro colpo da affrontare, e seppure ha provato in tutti i modi a convincere il suo fidanzato, i due alla fine si sono detti addio. Ora la ragazza, intervistata dal settimanale di Uomini e Donne, parla per la prima volta della sua esperienza dopo la grossa delusione ricevuta da Arcangelo Bianco.

Le parole di Nunzia Sansone

Al magazine del dating show dichiara di essere ancora sconvolta per quello successo al falò di confronto, soprattutto perché ha visto un lato del suo ex fidanzato che in tredici anni della loro storia d’amore non aveva mai scoperto. Ammette infatti che se avesse saputo di questa sua parte di carattere, sicuramente non avrebbe partecipato alla trasmissione, oltre ad aver chiuso con lui prima.

Sul web ha fatto parlare anche il suo improvviso cambio di rotta durante il falò di confronto. Questo gesto comunque non è servito a convincere Arcangelo Bianco: “Immaginavo che non sarebbe tornato sui suoi passi. Lui ha un carattere particolare: è molto bravo a crearsi le sue ragioni eludendo se stesso, perciò mi aspettavo che sarebbe rimasto fermo sulla sua decisione”.

Successivamente, parla del suo stato d’animo: “Ho lasciato questo villaggio scossa, provata e soprattutto delusa, ma con la consapevolezza che accanto a me non voglio una persona che non mi rispetti, a cui basta poco per dimenticare che ha una fidanzata e che cede alle prime tentazioni”.

Infine, rivela di non avercela con Sonia, la tentatrice di Arcangelo Bianco. Infatti, seppure i due si sono scambiati un bacio, lei non avrebbe nessun tipo di colpa, poiché al suo posto poteva trovarsi chiunque.