Massimo Colantoni ha conquistato la sua notorietà grazie alla sua partecipazione, insieme alla sua ex fidanzata Ilaria Teolis, nell’ultima edizione di Temptation Island Nip, il reality show estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino PGT, azienda di produzione fondata dalla RTI, Maria De Filippi e dal marito Maurizio Costanzo.

La sua esperienza a Temptation Island non è andata nel migliore dei modi, poiché durante l’ultimo falò Ilaria Teolis ha deciso di lasciare il suo fidanzato. Secondo gli ultimi rumors, e da come abbiamo potuto vedere anche durante tutta la sua esperienza nel villaggio di Is Morus Relais in Sardegna, Ilaria si è avvicinata al single Javier.

In realtà neanche Massimo è rimasto a guardare durante l’esperienza nel reality show, poiché prima ha iniziato a conoscere la single Federica per poi dedicarsi ad Elena. Durante i video che abbiamo potuto vedere, il ragazzo ha rivelato più volte di essere pronto a vedere la sua tentatrice fuori dalla trasmissione, distruggendo moralmente la sua fidanzata.

Il tatuaggio di Massimo Colantoni dedicato a Temptation Island

Nonostante quindi una esperienza non positiva, Massimo ha deciso di dedicare un tatuaggio alla trasmissione. Come mostra nelle storie di Instagram il ragazzo ha portato alcune cifre di cui poi spiega il vero significato: “Sono le coordinate del resort di Temptation Island”. Successivamente poi tagga, sempre nella stessa foto, la pagina ufficiale dell’Is Morus Relais.

Non è la prima volta che uno dei personaggi di Temptation Island dedica un tatuaggio alla trasmissione. Come riporta “BitchyF“, l’ex tentatrice Rita Cardinale si è tatuata in passato il logo del programma, così come la fidanzata Giada Giovannelli. Teresa Langella, conosciuta anche per la sua esperienza a Uomini e Donne, si è incisa una palma e la data d’inizio e fine registrazioni del reality.