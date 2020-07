Temptation Island: Mara Venier ironizza su Pietro Delle Piane

Da poco iniziato il reality a tema estivo, Temptation Island, e già sono iniziate le prime indiscrezioni sulla coppia che, già prima di iniziare il programma, in molti avevano pronosticato che sarebbe finita male tra i due. Si parla infatti della tanto discussa Antonella Elia, con il suo compagna Pietro Delle Piane. La Elia si è fatta conoscere per il suo carattere, senza ombra di dubbio, sopra le righe e schietta, tanto da creare non pochi disguidi durante l’ultima edizione del GF Vip.

A questo giro invece, sembra che la Elia si trovi molto a suo agio in compagnia dei tentatori, forse troppo, tanto da balzare all’occhio anche al suo compagno Pietro che, dopo aver visionato i filmati riguardanti la sua Antonella, di certo ha accusato il colpo.

Dimostrandosi inizialmente calmo e pacato dinanzi alla visualizzazione del filmato propostogli da Filippo Bisciglia, Pietro alla fine commenta con fare molto ironico, quasi divertito: “La vedo bene… Poi ha trovato un compagno d’avventura che mi somiglia…“. Una reazione tutto sommato placida e pacata.

Poco dopo però, Pietro ritorna al villaggio ed è lì che cambia totalmente atteggiamento, sfogandosi con una delle tentatrici, accusando ovviamente la sua compagna: “Sono molto arrabbiato…Antonella Elia ha detto un sacco di stron*ate e bugie… Vuole fare la fi*a … Poi basta… Parla sempre di questo suo ex e dice una marea di stupidaggini…“.

Intanto, il video sulla reazione di Pietro viene catapultato sulla pagina Instagram “Trash Italiano” dove persino Mara Venier commenta con fare divertito: “Aripjiate… Tale e quale…“, che ci sia da aspettarsi una risposta per le rime da parte di Pietro?

Sembra dunque che il programma stia avendo la meglio sulla coppia, si iniziano infatti già a vedere i primi segnali di incrinatura. Non resta che attendere la fine dello show e scoprire se Antonella Elia e Pietro Delle Piane usciranno come sono entrati, ovvero insieme, oppure da soli.