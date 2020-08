"Temptation Island", Manila Nazzaro parla di Lorenzo Amoruso: "Ci siamo conosciuti su Internet"

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle coppie che maggiormente ha catturato l’attenzione e l’affetto dei telespettatori del programma di “Temptation Island“, terminato da poco e condotto con grande successo da Filippo Bisciglia. I due hanno deciso, dopo il falò di confronto dell’ultima puntata, di continuare il loro rapporto costruendo insieme le basi di una famiglia e di un futuro, proprio come desideravano entrambi.

In un’intervista al settimanale “Oggi”, è proprio manila Nazzaro a raccontare la loro storia e come si sono conosciuti. Proprio come capita ad altre coppie nella vita reale, i due hanno iniziato a conoscersi online, su Twitter. Ecco come Manila racconta quel momento: “Ci siamo conosciuti su Twitter. Ci siamo scritti per mesi senza prima vederci, ha avuto una pazienza enorme. Ero in fase di separazione dal mio ex, avevo la testa da un’altra parte e lui ha saputo aspettare”.

A quanto pare, il saper attendere da parte di Lorenzo è stata la mossa vincente dal momento che è riuscito a far capitolare Manila. La stessa Manila afferma che lui è una persona affidabile, come il pubblico del programma, ha potuto ben vedere e rendersi conto, ma per lei va benissimo così. Sono entrambi molto testardi e due persone alfa che difficilmente si piegano.

Per ora, la coppia, nonostante sia molto innamorata e abbia condiviso il percorso di “Temptation Island”, uscendone più forti e innamorati di prima, non ha nessuna intenzione di convolare a nozze. La coppia è, attualmente alla ricerca di un tetto a Roma in modo da poter ospitare anche i figli che Manila ha avuto dal precedente matrimonio.

Lo stesso Lorenzo, come racconta Manila, ha un rapporto molto bello con i suoi figli al punto che è presente, buono e giocherellone, aiutandoli anche a fare i compiti, dal momento che ha alle spalle un passato da maestro elementare. Manila conclude affermando: “Siamo una vera e propria famiglia, anche se non siamo sposati e lui non è il padre dei miei figli”.